 Португалія розпочала головування в Раді ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2021

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Новини

Португалія розпочала головування в Раді ЄС

Головне завдання уряду в Лісабоні під час головування у ЄС - координація надання допомоги з ухваленого Євросоюзом пакета в 750 мільярдів євро.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта

Португалія з п'ятниці, 1 січня, розпочала піврічне головування в Раді Європейського Союзу, яке пройде під гаслом: "Час діяти: за справедливе, зелене та цифрове відновлення". Головним завданням лівоцентристського уряду в Лісабоні під час головування буде координація надання допомоги в рамках ухваленого в ЄС пакета обсягом у 750 мільярдів євро, які мають бути спрямовані на подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусної інфекції.  

"Це - честь та величезна відповідальність для Португалії, перебрати естафету від Німеччини та канцлерки Анґели Меркель",  - написав кілька днів тому в соцмережі Twitter голова уряду Португалії, соціаліст Антоніу Кошта.

Німеччина під час свого піврічного головування уможливила ухвалення пакета допомоги. Утім, як зазначив Антоніу Кошта у статті для видання Expresso, "наступний етап є не менш складним", цитує інформагенція AFP. За його словами, йдеться про реалізацію кампанії з вакцинації в ЄС, а також втілення планів окремих держав блоку щодо відновлення економіки.

Нагорі порядку денного головування Португалії перебуватимуть і соціальні питання. У травні в Порту запланований відповідний саміт ЄС, на якому глави держав та урядів блоку мають зробити висновки з пандемії COVID-19 та розширити соціальні права європейців.

Ще одним з пріоритетів свого головування уряд у Лісабоні визначив відносини ЄС з Африкою.

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Португалія вже учетверте головуватиме в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС відбувається на ротаційній основі - кожні пів року одна з 27 держав Європейського Союзу передає цю естафету наступниці. Так, перед Німеччиною Раду ЄС очолювала Хорватія, з 1 липня 2021 року ці повноваження перейдуть до Словенії. Країна, яка очолює Раду ЄС, головує на засіданнях міністрів країн блоку. 

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