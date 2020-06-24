Німеччина розпочала головування у Раді ЄС. Пріоритет - коронавірус

Німеччина у середу, 1 липня, розпочала піврічне президентство у Раді Європейського Союзу. У раніше затвердженій урядом ФРН програмі головування у ЄС пріоритетом роботи обрано подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Іншими важливими напрямками, як повідомляє інформаційна агенція dpa, стануть переговори щодо Brexit з Великобританією, захист клімату, діджиталізація та міграція. Вже у липні Берлін має намір розпочати працювати над ухваленням нового семирічного бюджетного плану ЄС та мільярдною програмою підтримки економічної кон'юнктури.

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Президентство у Раді ЄС відбувається на тимчасовій основі - кожні пів року одна з 27 держав Європейського Союзу передає цю естафету наступниці. Так, перед Німеччиною Союз очолювала Хорватія, а 1 січня 2021 року ці повноваження перейдуть до Португалії. Країна, яка очолює Раду ЄС, головує на засіданнях міністрів країн блоку, на яких, зокрема, розробляються пропозиції щодо європейського законодавства.

Одночасно ФРН очолить Радбез ООН

Так само 1 липня розпочнеться головування ФРН у Раді Безпеки ООН. Це стане уже другим головуванням з часу, коли ФРН стала непостійним членом Ради на початку 2019 року.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вже анонсував проєкт резолюції Радбезу ООН щодо подолання пандемії COVID-19. Раніше ця ініціатива провалилася через конфлікт між США та Китаєм.

Ще однією темою, якою буде змушений опікуватися Радбез ООН під час головування Німеччини, буде запланована Ізраїлем анексія палестинських території на Західному березі річки Йордан, пише dpa. Головування Німеччини у РБ ООН триватиме один місяць.