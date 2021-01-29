 Португальський парламент легалізував евтаназію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

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Новини

Португальський парламент легалізував евтаназію

Португальський парламент проголосував за легалізацію практики надання асистованого суїциду важкохворим людям. Утім, закон для набуття чинності ще має підписати президент країни.

Право на евтаназію

Право на евтаназію матимуть жителі Португалії

Парламент Португалії більшістю голосів ухвалив легалізацію надання медичної допомоги тим повнолітнім важкохворим, хто вирішив добровільно піти з життя. Під час проведеного у п'ятницю, 29 січня, голосування законопроєкт за легалізацію евтаназії підтримали своїми голосами 136 законодавців, проти висловилися 78 парламентарів, а четверо утрималися.

Згідно з ухваленим португальським парламентом законом, невиліковно хворим пацієнтам, віком старше 18 років, надаватиметься право просити асистований суїцид у разі, якщо вони страждають від "тривалого нестерпного" болю, цитує текст законопроєкту агенція новин Reuters. Особи, котрі не вважатимуться при здоровому глузді, права на отримання евтаназії не матимуть.

Крім того, під дію закону про асистований суїцид у Португалії підпадатимуть лише громадяни країни, а також ті, хто має посвідку на постійне проживання в країні. Останній пункт покликаний запобігти напливу іноземців, котрі цілеспрямовоно їхатимуть до Португалії з метою піти з життя за допомогою медиків.

Для набуття чинності законопроєкт ще має підписати президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, який може або підписати його, або подати на розгляд Конституційного суду, або заветувати його.

Раніше можливість супроводу в добровільному рішенні піти з життя легалізували такі країни-члени ЄС як Бельгія, Нідерланди й Люксембург. Крім того, торік Конституційний суд Німеччини так само вирішив, що людина має право на смерть за допомогою евтаназії.

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Евтаназія у в’язниці: у Бельгії пожиттєво засуджений виборов право померти

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Парламент Іспанії схвалив евтаназію та асистований суїцид

Евтаназію або суїцид за допомогою інших осіб іспанський парламент дозволив здійснювати людям з виснажливими хворобами, які викликають "нестерпні страждання". Цей дозвіл ще має схвалити сенат країни.  

В Австрії дозволили допомагати важкохворим піти з життя

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