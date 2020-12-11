 Парламент Іспанії схвалив евтаназію та асистований суїцид | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2020

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Новини

Парламент Іспанії схвалив евтаназію та асистований суїцид

Евтаназію або суїцид за допомогою інших осіб іспанський парламент дозволив здійснювати людям з виснажливими хворобами, які викликають "нестерпні страждання". Цей дозвіл ще має схвалити сенат країни.

Парламент Іспанії схвалив дозвіл евтаназії для важко хворих людей

Парламент Іспанії схвалив дозвіл евтаназії для важко хворих людей

Нижня палата парламенту Іспанії у четвер, 17 грудня, підтримала легалізацію в країні евтаназії та асистованого суїциду. За те, щоб дозволити важкохворим людям піти з життя, проголосував 198 депутат іспанського парламенту, натомість 138 депутатів висловилися проти цього, інформує агенція Reuters.

Так, згідно з законопроєктом, евтаназія або асистований суїцид дозволятиметься здійснювати людям з "серйозними та невиліковними", а також виснажливими хворобами, які викликають "нестерпні страждання". Проти ухвалення документу виступали праві політичні та релігійні групи. У день голосування під стінами парламенту у Мадриді на акцію протесту зібралися десятки противників евтаназії.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має схвалити сенат країни - або відправити зі своїми поправками до конгресу депутатів. У разі остаточного ухвалення документу Іспанія стане четвертою країною ЄС, де буде дозволена евтаназія - після Бельгії, Люксембургу та Нідерландів. У Німеччині з початку 2020 року дозволений асистований суїцид.

Минулого тижня цю практику дозволив також Конституційний суд Австрії. Під час асистованого суїциду пацієнт сам приймає препарати для скорочення свого життя, а лікар йому у цьому лише допомагає. Під час евтаназії смертельний препарат в організм хворого вводить безпосередньо лікар.

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