Парламент Іспанії схвалив евтаназію та асистований суїцид

Нижня палата парламенту Іспанії у четвер, 17 грудня, підтримала легалізацію в країні евтаназії та асистованого суїциду. За те, щоб дозволити важкохворим людям піти з життя, проголосував 198 депутат іспанського парламенту, натомість 138 депутатів висловилися проти цього, інформує агенція Reuters.

Так, згідно з законопроєктом, евтаназія або асистований суїцид дозволятиметься здійснювати людям з "серйозними та невиліковними", а також виснажливими хворобами, які викликають "нестерпні страждання". Проти ухвалення документу виступали праві політичні та релігійні групи. У день голосування під стінами парламенту у Мадриді на акцію протесту зібралися десятки противників евтаназії.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має схвалити сенат країни - або відправити зі своїми поправками до конгресу депутатів. У разі остаточного ухвалення документу Іспанія стане четвертою країною ЄС, де буде дозволена евтаназія - після Бельгії, Люксембургу та Нідерландів. У Німеччині з початку 2020 року дозволений асистований суїцид.

Минулого тижня цю практику дозволив також Конституційний суд Австрії. Під час асистованого суїциду пацієнт сам приймає препарати для скорочення свого життя, а лікар йому у цьому лише допомагає. Під час евтаназії смертельний препарат в організм хворого вводить безпосередньо лікар.