Самогубства у часи пандемії: соціальні обмеження загострюють проблему

Дотримання соціальної дистанції вже багато місяців є найголовнішим правилом під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. І ніхто не знає, коли це правило буде скасоване. Але люди, які думають про те, щоб покінчити життя самогубством, потребують саме протилежного: прямого контакту з іншими людьми.

10 вересня відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам. У цей день думки суспільства мають бути спрямовані на тих людей, які власноруч вкоротили собі віку, цей день покликаний спонукати до того, щоб люди дбали одне про одного.

Барбара Шнайдер (Barbara Schneider) працює головною лікаркою клініки LVR у Кельні і очолює Національну програму запобігання самогубствам у Німеччині. "Насамперед йдеться про те, щоб спільно діяти у цій ситуації. Гаслом Всесвітнього дня запобігання самогубствам є "Тримаючись за руки - попереджувати самогубства". Ми не можемо зараз торкатися одне одного. Але тим важливіше показати символічно, що ми насправді доступні одне одному і дбаємо одне про одного", - каже Барбара Шнайдер.

Фактор коронавірусу

В усьому світі щороку самогубства скоюють близько 800 тисяч людей. Кожний суїцид у середньому торкається 135 інших осіб - родичів, друзів, знайомих загиблого чи загиблої. Це - 108 мільйонів людей щороку.

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Різниця у цій статистиці між країнами є великою. Якщо взяти Німеччину, то тут в останні десятиліття кількість самогубств зменшилася. Але вона все одно залишається вищою, ніж кількість жертв дорожніх аварій та жертв споживання нелегальних наркотиків, разом узята. Остання річна статистика - за 2018 рік - показує, що у ФРН було скоєно понад 9300 суїцидів.

Ризик, який зріс

Експерти виходять з того, що наслідки пандемії коронавірусної хвороби підвищують небезпеку скоєння самогубств: ізоляція, страхи, економічні ризики, до яких додаються зростання обсягів споживання алкоголю й наркотиків.

Утім, дослідники застерігають від того, щоб робити завчасні висновки про вплив коронавірусу на кількість самогубств, адже щодо цього поки що відсутні дані. "Ми просто поки знаємо небагато про вплив коронавірусу на самогубства", - каже професор-дослідник самогубств Томас Нідеркротенталер (Thomas Niederkrotenthaler) з Віденського медичного університету. Але, на його переконання, пандемія сильно впливає на роботу з запобігання суїцидам, насамперед коли йдеться про роботу з тими категоріями людей, для яких ризик самогубств є високим.

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Професор Нідеркротенталер та низка інших дослідників наразі працюють зі статистичними даними та даними досліджень, що стосуються коронавірусу. Вони сподіваються, що отримані висновки дозволять допомогти у роботі з запобігання суїцидам під час майбутніх пандемій. "Ми не повинні обов'язково заново винаходити колесо через пандемію. Але ми повинні поглянути, як у нинішній ситуації використати знання, які ми вже маємо про пандемію", - зауважує Томас Нідеркротенталер.

Онлайн-допомога

Хоча коронавірусні обмеження й закрили деякі двері в буквальному сенсі слова, але водночас відкрили двері цифрові. Багато груп підтримки, що діють у цій сфері, розширили свою діяльність в інтернеті, зустрічі груп проводяться у режимі відеоконференцій онлайн, а психотерапевти можуть взаємодіяти зі своїми пацієнтами також і з екранів моніторів.

"Ми маємо справу з дуже особливою кризою і з дуже особливою пандемією. Оскільки ми вперше можемо використовувати онлайн-сервіси", - пояснює Нідеркротенталер.

Обурення через відео на TikTok

Інтернет таким чином може стати допомогою людям, для яких існує підвищений ризик самогубств. Водночас фахівці застерігають у цьому зв'язку й щодо небезпек, які приховує деякий контент в інтернеті.

Так, відеосервіс TikTok в останні дні піддавався жорсткій критиці, після того, як на ньому з'явилося відео, на якому, судячи з усього, було відзнято скоєння самогубства. Це відео, ймовірно, з'явилося спочатку у соцмережі Facebook, після чого його опублікували також і в інших соцмережах. TikTok є популярним насамперед серед дітей та молоді. Адміністрація соцмережі запевнила, що намагається вилучити це відео з мережі, були поширені попередження батькам та школам, і юні користувачі ділилися тим, як сильно травмувало їх побачене.

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Схожі відео раніше з'являлися також і на інших платформах, таких як Facebook, Instagram чи Twitter. На ці соцмережі чиниться тиск з вимогою краще контролювати такий заборонений контент.

"Допомога є можливою"

Зазвичай самогубства мають далеко не одну причину. Але для тих, хто страждає на депресію або має суїцидальні думки, експерти мають чіткий меседж: ти не один. "Важливо запропонувати й підтримувати контакт з тими людьми, яких це зачіпає", - переконана Барбара Шнайдер. За її словами, якщо зрозуміло, що цього недостатньо для підтримки людини, слід спробувати знайти для неї професійну допомогу.

Особливо в часи, коли необхідно дотримуватися фізичної дистанції, важливо розмовляти з людьми, які не бачать виходу зі своїх складних життєвих обставин, й запитувати їх про це напряму, вважає лікарка. Й найважливіше: "Необхідно дати зрозуміти, що допомога можлива".

DW з обережністю розповідає у своїх матеріалах про випадки суїциду, оскільки відомо, що деякі журналістські матеріали на цю тему можуть спровокувати наслідувальну реакцію. Якщо Ви перебуваєте у стані сильного емоційного стресу або у Вас є думки про самогубство, обов'язково зверніться за професійною допомогою.

Інформацію про проблему суїциду та допомогу можна знайти на платформі "Розкажи мені", створеній за підтримки Товариства Червоного Хреста в Україні та МОЗ України за посиланням: https://tellme.com.ua

Ви також може звернутися за професійною психологічною підтримкою, зателефонувавши на кризову національну лінію з питань запобігання суїцидам та профілактики психічного здоров'я Lifeline Ukraine за номером 7333.