В Австрії дозволили допомагати важкохворим піти з життя

Важкохворим пацієнтам у Австрії дозволять йти з життя з допомогою інших людей. У п'ятницю, 11 грудня, Конституційний суд Австрії постановив, що закон про заборону евтаназії порушує право людини на cамовизначення. Неконституційним визнано положення про заборону усіх видів асистованого суїциду без винятку.

Суд обґрунтував, що має бути дозволеним асистований суїцид, коли пацієнт сам приймає препарати для скорочення свого життя, а лікар йому у цьому лише допомагає. Однак, перш ніж вдатися до такого кроку, необхідно переконатися у тому, що на таке рішення людини не вплинули такі фактори, як-от її матеріальний стан. Також слід переконатися, що важкохворим людям, які прагнуть померти з чиєюсь допомогою, забезпечується належний догляд.

Убивство на прохання потерпілого, тобто евтаназія, коли лікар робить хворому смертельну ін'єкцію, як і раніше, в Австрії забороняється, постановив суд.

Конституційний суд зобов'язав уряд і парламент Австрії до 1 січня 2022 року розробити й ухвалити відповідне закодавство.

До Конституційного суду з проханням скасувати чинну в країні заборону на асистований суїцид звернулося кілька осіб, зокрема, прикутий до ліжка важкохворий 56-річний чоловік та лікар, який хотів отримати право допомагати пацієнтам йти з життя й при цьому не мати за це юридичних чи дисциплінарних наслідків, інформує dpa.

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У лютому цього року до аналогічного кроку вдалася Німеччина, де Конституційним судом була скасована заборона здійснювати асистований суїцид за допомогою приватних клінік. До цього у Європі допомога важкохворим піти з життя була дозволена законом лише у Бельгії, Нідерландах, Швейцарії і Люксембургу.

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