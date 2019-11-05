 Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

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Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію

Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини, вирішив Федеральний конституційний суд Німеччини. Заборона евтаназії порушує права тяжкохворих, вважають судді.

Людину похилого віку тримають за руку

Заборона здійснювати евтаназію на комерційній основі суперечить основному закону Німеччини. Таке рішення виніс Федеральний конституційний суд ФРН у середу, 26 лютого. Судді в Карлсруе вбачають у такій забороні порушення прав тяжкохворих людей і лікарів.

Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини, вирішили судді. Воно включає свободу вчинити самогубство або вдатися до допомоги третьої сторони для добровільного відходу з життя, зазначив голова вищої судової інстанції ФРН Андреас Фосскуле (Andreas Voßkuhle).

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Водночас судовий вердикт не означає, що законодавцям заборонено регулювати діяльність організацій, які сприяють евтаназії.

Що таке "евтаназія на комерційній основі"

У листопаді 2015 року німецький Бундестаг оголосив поза законом організації, які сприяють евтаназії у ФРН на комерційній основі. Водночас, як зазначає агенція AFP, поняття "комерційний" охоплювало не лише "матеріальну зацікавленість" у здійсненні евтаназії, а й неодноразове безоплатне сприяння відходу з життя невиліковно хворих людей. Порушення заборони загрожувало позбавленням волі на строк до трьох років.

Це рішення стало об'єктом жорсткої критики з боку важкохворих, низки лікарів і профільних організацій. Рішенням від 26 лютого Федеральний конституційний суд Німеччини підтримав їхню позицію.

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