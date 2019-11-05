Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію

Заборона здійснювати евтаназію на комерційній основі суперечить основному закону Німеччини. Таке рішення виніс Федеральний конституційний суд ФРН у середу, 26 лютого. Судді в Карлсруе вбачають у такій забороні порушення прав тяжкохворих людей і лікарів.

Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини, вирішили судді. Воно включає свободу вчинити самогубство або вдатися до допомоги третьої сторони для добровільного відходу з життя, зазначив голова вищої судової інстанції ФРН Андреас Фосскуле (Andreas Voßkuhle).

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Водночас судовий вердикт не означає, що законодавцям заборонено регулювати діяльність організацій, які сприяють евтаназії.

Що таке "евтаназія на комерційній основі"

У листопаді 2015 року німецький Бундестаг оголосив поза законом організації, які сприяють евтаназії у ФРН на комерційній основі. Водночас, як зазначає агенція AFP, поняття "комерційний" охоплювало не лише "матеріальну зацікавленість" у здійсненні евтаназії, а й неодноразове безоплатне сприяння відходу з життя невиліковно хворих людей. Порушення заборони загрожувало позбавленням волі на строк до трьох років.

Це рішення стало об'єктом жорсткої критики з боку важкохворих, низки лікарів і профільних організацій. Рішенням від 26 лютого Федеральний конституційний суд Німеччини підтримав їхню позицію.