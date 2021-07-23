 Іспанія відкриває кордони для українських туристів - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2021

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Іспанія відкриває кордони для українських туристів - Кулеба

В'їхати до Іспанії з 27 липня зможуть українські громадяни, які мають свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест на коронавірус, повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

туристи, Іспанія

Туристи на одному з пляжів в Іспанії

Іспанія з 27 липня відкриває в'їзд для українських громадян відповідно до рекомендацій Ради ЄС з огляду на нинішню ситуацію з коронавірусом. Про це в суботу, 24 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twiiter.

"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - зазначив міністр. За словами Кулеби, під час в'їзду до країни необхідно пред'явити свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест на COVID-19.

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Як зазначається на сайті українського МЗС, йдеться про негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до подорожі або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в'їзду. Також дозволяється в’їзд для тих українців, які мають довідку про одужання.

Нагадаємо, напередодні, 23 липня, Кулеба повідомив, що Франція відкрилася для туристів з України. Раніше кордони для вакцинованих від коронавірусу українців також відкрили Словаччина, Данія та Німеччина. З 26 липня для туристів з України також відкриється і Швеція.

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