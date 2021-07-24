Португалія також дозволила в'їзд українським туристам - Кулеба

Португалія відкриває в'їзд для українців із 26 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter. "Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - зазначив міністр.

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Як повідомляється на сайті українського МЗС, в'їзд на материкову частину країни українцям поки що дозволений тимчасово - до 8 серпня включно. Також уточнюється, що влада Португалії може в будь-який момент змінити своє рішення. Для в'їду українцям потрібно мати при собі негативний результат швидкого чи ПЛР-тесту на коронавірус або ж сертифікат про вакцинацію.

Як повідомлялося, напередодні Кулеба заявив, що Іспанія з 27 липня відкриває в'їзд для українських громадян. Раніше кордони для вакцинованих від коронавірусу українців також відкрили Франція, Словаччина, Данія та Німеччина. З 26 липня для туристів з України також відкриється і Швеція.