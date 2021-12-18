COVID-19: у Німеччині бум підроблених документів про вакцинацію

На дверях однієї з берлінських аптек висить застереження: "Про спроби отримати цифровий сертифікат про вакцинацію від коронавірусу за допомогою підроблених документів повідомлятимемо в поліцію". Але щодня сюди приходять люди з підробленими довідками про щеплення, розповідає DW власник аптеки, який побажав не називати свого імені частково через те, що в нього працюють лише жінки. За його словами, іноді співробітниці ухвалюють рішення - нічого не робити в таких випадках через страх перед можливою агресією відвідувачів.

За даними аптекарів, таке трапляється по всій країні. Найчастіше німці саме в аптеках отримують цифровий сертифікат про вакцинацію, який зараз потрібен практично скрізь: для походів магазинами за різдвяними подарунками, відвідування концерту, ресторану, сауни або різдвяного ярмарку. Отримати такий сертифікат можна також у лікаря або в центрі вакцинації, де було зроблено щеплення. Проте ті, хто не щепився і роздобув підроблений документ про вакцинацію, намагаються отримати сертифікат саме в аптеці.

Правило 2G загострило ситуацію

Німецькі фармацевти часто стикаються з підробками ковід-документів

Ґеран Доннер (Göran Donner) володіє аптекою в регіоні з найнижчим рівнем вакцинації в Німеччині - містечку Діппольдісвальде на півдні Саксонії у Східній Німеччині. Повністю щеплені від коронавірусу тут лише близько 52 відсотки населення, тоді як у середньому по країні цей показник становить близько 70 відсотків.

Низький показник вакцинації означає, що в цьому регіоні живе більше людей, які теоретично можуть спробувати отримати фіктивні документи про щеплення, щоб повноцінно брати участь у громадському житті. Доннеру та його співробітникам щотижня по кілька разів доводиться стикатися з цією проблемою: чи то в документі вказаний недійсний серійний номер вакцини, чи стоїть дата вакцинації, коли вона була ще недоступна для більшості людей у ​​Німеччині.

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Доннер є заступником голови об'єднання аптекарів Саксонії, тому знайомий із ситуацією по всій федеральній землі. За його словами, до спілки щодня надходять повідомлення про випадки обману. Ситуація загострилася після введення в листопаді так званого правила 2G, при якому є обов'язковим надавати довідку про одужання від COVID-19 або проходження повної вакцинації при відвідуванні громадських заходів та багатьох магазинів.

За підробку документів про вакцинацію загрожує до п'яти років ув'язнення

У своїй аптеці Доннер вирішує такі проблеми дипломатичним шляхом. "Ми намагаємося переконати клієнтів, що вони роблять неправильно. Уже в цей момент багато хто здається і йде", - говорить він. У кількох випадках Доннеру все ж таки довелося подати заяву в поліцію.

Донедавна володіння підробленим документом про вакцинацію не вважалося злочином. Однак у листопаді цю прогалину у законах прибрали, і тепер увесь процес - від виробництва підроблених паспортів щеплень до їх використання - є кримінальним злочином і за нього може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років.

За даними влади Північного Рейну-Вестфалії, за вісім місяців поточного року тільки в цій федеральній землі виявлено 1235 випадків використання підроблених документів про вакцинацію, перенесений ковід або результат тестування. По всій країні до кінця листопада розслідували не менше 3100 випадків підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, з них не менше тисячі спроб пред'явити такі "документи" в аптеках.

У Німеччині немає реєстру щеплених від коронавірусу

На думку аптекаря Зільке Вальтер (Silke Walter) з Ганновера, підробки в останні пару місяців стають якіснішими: злочинці використовують справжні наклейки із серійним номером вакцини, паспорти вакцинації виглядають краще, мають штампи та підписи.

Відрізнити справжній сертифікат від підробки у Німеччині дедалі складніше

Тому співробітникам аптек дедалі складніше відрізнити їх від справжніх. Виходом із ситуації, як вважає Вальтер, міг би стати розміщений в інтернеті реєстр усіх щеплених людей у ​​Німеччині, за яким можна було би легко перевірити справжність документа про вакцинацію. Проте такого реєстру немає через закон про захист персональних даних. Інститут імені Роберта Коха досі не має інформації про всіх людей, які щепилися від коронавірусу.

Однак на обрії з'являється нова проблема. Фальшувальники замість паперових документів про вакцинацію, які можуть не пройти перевірку в аптеці, починають підробляти цифрові QR-коди, які можна прикріпити до спеціального мобільного додатку. Вони дають прямий доступ до участі у громадському житті.