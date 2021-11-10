COVID-19 в Україні: у Нацполіції повідомили деталі "ковідної амністії"

Замовлення підробного сертифікату про вакцинацію від коронавірусу без його використання не тягне за собою кримінальної відповідальності. Про це у середу, 10 листопада, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. "Можливо, у таких людей і виникла думка щепитися, але тепер бояться це зробити через можливу кримінальну відповідальність. Для таких є гарна новина", - сказав він. За словами Єніна, це "свого роду кримінальна амністія".

Раніше про запровадження так званої "ковідної амністії" говорили в МОЗ України. Громадянам, які мають підроблені сертифікати вакцинації від COVID-19, дозволять щепитися від коронавірусу. У міністерстві повідомляють про поширену практику, коли насправді невакцинованих громадян вносять в Електронну систему охорони здоров'я як щеплених. Досі вони через це не можуть по-справжньому отримати вакцину.

У МОЗ наразі розробляють алгоритм, як таким власникам фальшивих документів отримати дозвіл вакцинуватися.

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Відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Напередодні на запитання DW про те, як з'ясувати, чи користувалася людина фейковим документом, голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу відповів, що правоохоронці мають змогу швидко перевірити ковід-сертифікат. Водночас він наголосив, що також необхідно буде знайти й того, хто виготовив і продав фальшивку.

За даними МВС, з початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів на коронавірус та сертифікатів про вакцинацію.

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"Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Наприклад, одну лікарку оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною із видачею подібних довідок. В Івано-Франківську лікарку засуджено до двох років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік", - повідомив Єнін. За його даними, було ухвалено також 60 обвинувальних вироків стосовно громадян, які придбали і використовували такі документи. "Здебільшого, під час перетину кордону. Поки що всі відбулися штрафами", - уточнив представник МВC.

Боротьба з фальшивими документами

В Україні планують криміналізувати підробку документів про щеплення. Відповідний законопроєкт в першому читанні ухвалила Верховна Рада на початку листопада. У разі подальшої підтримки цієї ініціативи, українцям, що свідомо використовують фальшивки, загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень або до двох років обмеження волі. Медпрацівникам - штраф до 68 тисяч гривень або до двох років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років.