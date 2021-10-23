Піти не можна лишитися: в Україні почали відсторонювати невакцинованих освітян

Молода вчителька однієї з шкіл в центрі Києва Олена (ім'я змінено - Ред.) вакцинувалася від коронавірусу ще до ухвалення рішення про обов'язкову вакцинацію освітян. Втім, готові щепитися не всі колеги Олени. Однак і втрачати заробітну плату не хочуть, тому, каже вона, порушують закон і купують фальшиві сертифікати. За словами вчительки, так вчинили близько 20 колег, переважно молодого віку. "Деякі з них не цуралися прямо у школі телефонувати та дізнаватися про підроблені довідки. Я не розумію, як із зарплатою в 10 тисяч гривень вони віддають до 2600 гривень за підроблений сертифікат, при тому, що вакцина безкоштовна", - каже Олена у розмові з DW.

Повідомляти про ці випадки у поліцію вчителька не збирається, бо "не може підставляти колег". Втім каже, що керівництву школи про фальшиві документи, вочевидь, відомо. "Якщо спочатку директорка власним прикладом агітувала всіх вакцинуватися по-доброму, за тиждень до набрання чинності постанови вже казала: "Мені все одно, де ви візьмете ці сертифікати, головне - принесіть". Адже питання заміни нещеплених фахівців - це головний біль директорів, - розповідає співрозмовниця.

На думку Олени, все це відбувалось через примус. "Якби цим людям нормально пояснили, донесли, для чого це, може вони б вакцинувалися, замість того, щоб купувати підроблені документи. А так це ніби робилось на зло", - вважає вона.

Обов'язкова вакцинація для освітян

Із 8 листопада в Україні на період дії карантину невакцинованих працівників освітньої сфери та держслужбовців відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. "Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування органів державної влади, особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається тісний контакт зі споживачами", - заявляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

Виняток становлять люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплення. Серед них - анафілактична реакція на першу дозу вакцини та гострі захворювання з підвищенням температури. Вагітним та людям з імунодефіцитом не можна щепитися живими вакцинами, втім, жодна із сертифікованих в Україні вакцин проти коронавірусу такою не є.

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Профспілки проти примусу

Голова профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов рішення уряду про відсторонення вважає "рекетом по відношенню до вчителів" та додає, що загалом підтримує вакцинацію, проте "в межах правового поля". За його словами, українська влада мала б провести роз'яснювальну роботу, щоб переконати тих працівників, які не хочуть щепитися, а не примушувати їх під натиском позбавлення заробітної плати. "І що, помирати з голоду? І так ніхто не хоче йти працювати в школи на ті гроші, що платить держава. Чим вчителі завинили?", - запитує Труханов і додає, що серед освітян "понад 80 відсотків вакциновані", водночас "показник щеплених по Україні становить 17 відсотків".

На думку Труханова, доцільніше було б забезпечувати школи комп'ютерами, доступом до інтернету, створювати можливості, аби кожна дитина мала можливість вчитися дистанційно, а не примушувати вчителів вакцинуватися.

Водночас у міністерстві охорони здоров'я критично реагують на заяви профспілок. У відомстві неодноразово наголошували, що вакцинація від коронавірусу є найбільш ефективним способом захисту від госпіталізацій та важкого перебігу захворювання. "Профспілки хочуть право на роботу, а я хочу забезпечити право на життя", - заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко у неділю, 7 листопада.

Що каже закон?

Експерт київського Центру громадянських свобод Володимир Яворський наголошує, що у разі проведення невакцинованим вчителем уроків дистанційно, позбавлення його заробітної плати є незаконним. "Відсторонення не обов'язково означає, що людина є відстороненою від роботи. Вона може не приходити на робоче місце, втім може виконувати свої обов'язки дистанційно. Якщо вона виконує свою роботу, то відповідно до закону про працю, їй повинна оплачуватися ця робота", - зазначає Яворський.

За інформацією Труханова, в Україні вже є щонайменше два приклади звернення освітян до суду через коронавірусні обмеження. Втім, на думку Яворського, скасувати урядову постанову неможливо, адже вона "є правомірною" і ухвалена з посиланням на кодекс законів про працю, який передбачає відсторонення від роботи у разі відмови чи ухилення від обов'язкових медичних оглядів, а "вакцинація є обов'язковою частиною медичного огляду", каже він.

Крім того, за законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", у разі масового поширення небезпечної інфекційної хвороби можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти неї за епідемічними показаннями.

До того ж, закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" дозволяє урядові додатково встановлювати медичні вимоги залежно від ситуації, пояснює Яворський.

За його словами, важливо, що ця постанова актуальна лише на період дії карантинних обмежень "червоної" зони та не поширюється на тих, хто щепитися не може, відповідно до переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень. А, згідно з постановою уряду, вакцинація проти коронавірусу визначена як "обов'язкова профілактична" для працівників освіти та держслужби. "Інтерпретація переліку та ухвалення рішення в кожному випадку покладається на сімейного лікаря. Якщо він видасть документ про протипоказання, з людини знімається обов'язок щепитися", - зазначає Володимир Яворський.

Водночас, станом на перший день набрання чинності рішення щодо обов'язкової вакцинації, у київській школі, де працює вчителька Олена, нікого так і не відсторонили.