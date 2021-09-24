COVID-сертифікати українці відтепер можуть оформити на порталі "Дія"

Міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19 з четверга, 24 вересня, в Україні можна згенерувати на порталі "Дія", повідомило міністерство цифрової трансформації на своєму сайті. Як зазначається у повідомленні, для цього потрібен лише електронний підпис, діяти COVID-сертифікат буде 365 днів.

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"Уже майже мільйон українців згенерували свої міжнародні COVID-сертифікати в застосунку "Дія". Тепер згенерувати сертифікат можна і на порталі "Дія". Так українці, які не мають ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або "Дія.Підпису", зможуть отримати сертифікат та подорожувати з ним. Адже українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані в ЄС", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив Федоров у своєму Telegram-каналі, сгенерований на порталі "Дія" сертифікат зберігається у форматі PDF, його можна роздрукувати або завантажити на пристрій.

Внутрішні "жовті" сертифікати в застосунку "Дія"

Крім того, у міністерстві повідомили, що з 24 вересня користувачі смартфонів на базі системи iOS можуть оформити "жовті" внутрішні COVID-сертифікати в застосунку "Дія". "Пізніше також запустимо їх і для користувачів Android, чекаємо на підтвердження від Google Play", - ідеться у повідомленні. "Жовтий" сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозною вакциною, він діятиме 120 днів.

Нагадаємо, що 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони карантинних обмежень. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив 24 вересня, що вже дев'ять регіонів демонструють ознаки "помаранчевого" рівня, а чотири області - Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська - України перебувають у зоні ризику входження до "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Міністерство охорони здоров'я України цього тижня зафіксувало найшвидші темпи зростання захворюваності на COVID-19 у 2021 році: 68 відсотків - зростання нових випадків захворювання, 51 відсоток - зростання госпіталізації.