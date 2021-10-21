В Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень

В Україні з четверга, 21 жовтня, набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень. Про це інформує пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Відтепер пересуватися потягом, літаком та автобусом можуть лише пасажири із документом про щеплення або негативним тестом на COVID-19. Нові правила не поширюються на перевезення всередині одного міста чи області.

Які документи потрібні для поїздки

Для подорожей між областями пасажири повинні показати один із документів про вакцинацію.

Це може бути паперовий або цифровий COVID-сертифікат у додатку "Дія". При цьому підходить міжнародний сертифікат про вакцинацію, внутрішній "жовтий" (про отримання першої дози) або "зелений" COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації). Також пасажири зможуть скористатися паперовою довідкою - формою 063/О про щеплення, яку видають лікарі.

Окрім того, громадяни можуть показати ПЛР-тест або експрестест на COVID-19, чинний 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.

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"Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник", - наголошують у МОЗ.

У планах МОЗ - сертифікат про одужання

Також у міністерстві заявляють, що згодом у додатку "Дія" буде доступним ще один сертифікат - про одужання від COVID-19. Наразі він перебуває на етапі тестування. Передбачається, що такий документ діятиме 180 днів.

Водночас у МОЗ наголошують, що наразі не існує затвердженої довідки про протипоказання до вакцинації від COVID-19. "Осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення, в Україні менше одного відсотка", - кажуть у міністерстві.

Останніми днями Україна фіксує рекордні показники інфікувань коронавірусом і смертей пацієнтів, хворих на COVID-19. 15 жовтня Херсонська область перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки із найсуворішими обмеженнями. А з 18 жовтня їх поширили також на Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області.