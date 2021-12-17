МОЗ знову розширило перелік фахівців для обов'язкового щеплення від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України у п'ятницю, 17 грудня, розширило перелік організацій, представники яких обов'язково мають щепитися від COVID-19.

До списку, який розширюється вже втретє за останній квартал, міністерство додало співробітників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я. Робітники цих структур, які ще не вакцинувалися від COVID-19, матимуть місяць на те, щоб зробити щеплення. У іншому випадку вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

“Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких", – пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Кількість українців, яких стосуватимуться нові правила, у МОЗі називати не беруться і пояснюють: основна мета розширення переліку професій - створити для спеціалістів та користувачів їхніми послугами безпечні умови роботи. "Зміни передбачають, що представники цих професій не зможуть працювати без вакцинації від COVID-19 і у них є ще місяць на те, щоб щепитися. Але найголовніше - це не збільшення темпів щеплень, адже до прикладу медики вакциновані більш ніж на 90 відсотків. Найголовніше те, що ми будемо розуміти, що вже за місяць представники критично важливих для держави професій будуть працювати у безпечному середовищі", - пояснюють DW в пресслужбі МОЗ.

Попереднє розширення

На початку листопада МОЗ вже розширяло перелік працівників, які зобов'язані вакцинуватись проти COVID-19. Тоді до освітян і чиновників центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій додались три нові групи.

Мова йшла насамперед про соціальних працівників та інших співробітників установ і закладів, які надають соціальні послуги, робітників стратегічних державних підприємств, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

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Вакцинація розбрату

Таке стимулювання до вакцинації шляхом відсторонення від роботи до вподоби далеко не всім українцям. Так, у листопаді в Києві пройшли два масштабних мітинги противників обов’язкової вакцинації, які викликали неоднозначні реакції в суспільстві. Питання щеплень та обмежень українці загалом оцінюють суперечливо. Згідно з останньою соціологією, більше половини громадян підтримують обов'язкову вакцинацію працівників певних сфер, зокрема вчителів, медиків і держслужбовців. Водночас майже три чверті вважають карантинні обмеження лише щодо невакцинованих порушенням прав людини.

Українські суди в грудні почали розглядати позови громадян, відсторонених від роботи через небажання щеплюватись. DW відомо про кілька випадків, коли судді в регіонах визнавали незаконним таке відсторонення, стаючи зокрема на бік вчителів - противників вакцинації.

Це питання непросте не тільки для України. Обов'язкову вакцинацію у тій чи іншій формі почали запроваджувати уряди різних держав, що також викликало хвилі протестів.Етичні застереження до такого підходу має і Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона закликає спершу максимально посилити інформаційну кампанію на користь вакцинації, а запроваджувати жорсткі заходи лише у разі, якщо та виявиться неефективною.