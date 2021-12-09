COVID-19: в Україні починають відсторонювати невакцинованих держслужбовців

В Україні від четверга, 9 грудня, починає діяти рішення міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До освітян і чиновників центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій додались три нові групи.

По-перше, йдеться про соціальних працівників та інших співробітників установ і закладів, які надають соціальні послуги. До другої групи потрапили робітники стратегічних державних підприємств з відповідного урядового переліку, а до третьої - працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

Згодом список планують доповнити працівниками закладів охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств.

Читайте також: Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення восьми мільярдів гривень

Кого стосуються обов'язкові щеплення?

Під першу хвилю обов'язкової вакцинації потрапили 1,2 мільйона освітян, за інформацією міністерства освіти і науки, а також 200 тисяч держслужбовців, згідно з даними національного агентства з питань держслужби. Під другу потрапляють ще сотні тисяч працівників. Лише в 20 стратегічних держпідприємствах у Києві працевлаштовані близько 400 тисяч робітників. Серед них такі гіганти як "Укрзалізниця", "Укрпошта" чи "Ощадбанк". Всього таких підприємств 285.

Як зазначав напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. За словами міністра, отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку працівник має бути допущений до роботи.

Читайте також: Обов'язкові щеплення в Україні: кого торкнуться і чи матимуть ефект

"Крайній захід"

Нагадаємо, 7 грудня глава відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюге заявив, що обов'язкова вакцинація проти коронавірусу є "абсолютним крайнім заходом". Він додав, що ефективність обов'язкової вакцинації залежить від країни, і необхідно враховувати рівень довіри громадськості до влади. "Те, що прийнятно для одного суспільства та спільноти, може бути неефективним і неприйнятним в іншому", - наголосив Клюге.

Першою в Європі запровадила обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу Австрія - з 1 лютого 2022 року.

В Україні загалом хоча б одну дозу вакцини вже отримали майже 14 мільйонів жителів, повністю вакциновані понад 12,1 мільйона громадян.