Кабмін продовжив карантин в Україні до квітня

Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року включно. Про це на засідання уряду у середу, 15 грудня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення, ми маємо продовжувати дотримуватися всіх встановлених карантинних обмежень. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року", - зазначив прем'єр-міністр.

Наразі, за словами Шмигаля, щеплення від коронавірусу отримали більше 40 відсотків дорослих українців. Як повідомляє міністерство охорони здоров'я станом на 14 грудня йдеться про 12,64 мільйони громадян, які отримали дві дози вакцини.

Читайте також: Омікрон: чи рятує вакцина від цього варіанта коронавірусу?

Ще дві області вийшли з "червоної" зони

Як зазначив Шмигаль, в Україні вже пять тижнів поспіль лікарі реєструють все менше нових випадків COVID-19.

З 15 грудня з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки вийшли дві області - Вінницька та Хмельницька. За даними міністерства охорони здоров'я, в "червоній" зоні залишається ще вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська.

Читайте також: Омікрон - звідки взявся цей варіант коронавірусу?

Посилені обмеження для невакцинованих українців

З 6 грудня в Україні були посилені карантинні обмеження, які насамперед стосуються невакцинованих громадян. Тепер в регіонах "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки для відвідування та роботи громадських закладів, ресторанів, спортцентрів, розважальних закладів, участі в масових заходах потрібно принаймні одне щеплення проти COVID-19, чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Окрім того, уряд зменшив термін дії документа про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: "жовтого” COVID-сертифіката та довідки форми 063-О. Раніше вони були чинними 120 днів, а з 6 грудня їх термін дії становить 30 днів. У випадку, якщо людина не щепилася другою дозою вакцини протягом 30 днів, її документ втрачає чинність.