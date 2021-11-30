Україна посилює обмеження для невакцинованих з 6 грудня

З 6 грудня в Україні будуть посилені карантинні обмеження, які насамперед торкнуться невакцинованих громадян. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, 30 листопада. Переважно зміни стосуватимуться "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Зокрема, бізнес муситиме перевіряти у відвідувачів документи про вакцинацію або негативний тест у "жовтій" зоні. За словами Ляшка, раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в "жовтій" зоні: не перевіряти сертифікати вакцинації чи тести, але працювати відповідно до обмежень за площею, або перевіряти документи і працювати без обмежень. Надалі такої опції не буде. "Бізнес має перевіряти сертифікати шляхом зчитування QR-коду. Без перевірки ковід-сертифікат не вважається перевіреним", - розповів міністр.

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Люди, які не отримали принаймні одну дозу вакцини або не мають негативного тесту чи довідки про одужання, у "жовтій" зоні не зможуть взяти участь у масових заходах. "Це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходах. Не зможуть відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади", - повідомив Ляшко. При цьому міністр наголосив, що для невакцинованих не обмежується робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

"Жовтий" сертифікат вакцинації діятиме 30 днів

Крім того, скорочено термін дії "жовтого" сертифікату вакцинації, який видається після отримання першої дози вакцини, зі 120 до 30 днів, повідомив Ляшко. Міністр нагадав, що мінімально можливі інтервали для введення другої дози вакцин становлять 14 днів для CoronaVac, 21 день - для Pfizer, 28 - для Moderna і AstraZeneca. При щепленні двома дозами люди отримують "зелений" сертифікат вакцинації.

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За словами Ляшка, уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. "Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 - в середньому 367 тисяч осіб за добу. Ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не вакцинувалися", - сказав він. За даними МОЗ, за останню добу в Україні захворіли 10,5 тисячі осіб, одужали - 25,3 тисячі, померла 561 людина.

Як повідомлялося, в листопаді виявили новий варіант коронавірусу, якому присвоїли назву "омікрон". В Україні поки не зафіксовано випадків інфікування ним, але його дедалі більше виявляють в європейських країнах - Німеччині, Італії, Бельгії, Чехії, Великобританії, Нідерландах, Данії. Новий варіант, який вперше зафіксували в Південній Африці, вже знайшли в Азії, Австралії та Північній Америці. У Південній Америці підтверджених випадків поки немає.

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За даними вчених, новий варіант COVID-19 має приголомшливу кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності: вчені зафіксували ознаки того, що омікрон-варіант поширюється швидше, ніж дельта. Наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування "омікроном" зафіксовані серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.