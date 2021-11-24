Антивакцинатори у Києві вимагають звільнення свого лідера

У середу, 24 листопада, у Києві кілька тисяч людей пройшли ходою від урядового кварталу до будівлі Служби безпеки України. Головна вимога мітингувальників, які позиціонують себе як антивакцинатори, звільнення з-під варти лідера так званого "руху антивакцинаторів" в Україні Остапа Стахіва.

Учасники ходи не дотримуються соціальної дистанції та не мають засобів індивідуального захисту.

Учасниця протесту проти вакцинації від коронавірусу в Києві

16 листопада СБУ повідомила про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву. 18 листопада суд у Львові визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з правом внесення застави розміром у майже мільйон гривень.

В Україні від коронавірусу вакцинована лише чверть населення

Водночас міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомляє, що в країні імунізацію від COVID-19 завершили 10,2 мільйона людей. Це означає, що ця кількість українців отримала дві дози щеплень від коронавірусу. Одну дозу від початку вакцинальної кампанії отримали в Україні дещо більше 13 мільйонів осіб, зазначають у МОЗ.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні проживали 41,3 мільйона людей. Виходячи з цієї кількості населення, нині в Україні від коронавірусу повністю щеплені трохи більше 24 відсотків людей.

У планах МОЗ - вакцинувати 40 відсотків дорослого населення до кінця 2021 року. Натомість, за даними соціологів, 36 відсотків повнолітніх українців не готові щепитися від COVID-19. Найбільше таких - серед молодих людей.

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