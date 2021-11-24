 Антивакцинатори у Києві вимагають звільнення свого лідера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Антивакцинатори у Києві вимагають звільнення свого лідера

В Україні від коронавірусу щеплена лише чверть населення. У Києві кілька тисяч антивакцинаторів вимагали звільнення з-під варти їх лідера, якого затримала СБУ.

Учасники протесту проти вакцинації від коронавірусу в Києві

Учасники протесту проти вакцинації від коронавірусу в Києві

У середу, 24 листопада, у Києві кілька тисяч людей пройшли ходою від урядового кварталу до будівлі Служби безпеки України. Головна вимога мітингувальників, які позиціонують себе як антивакцинатори, звільнення з-під варти лідера так званого "руху антивакцинаторів" в Україні Остапа Стахіва.

Учасники ходи не дотримуються соціальної дистанції та не мають засобів індивідуального захисту.

Учасниця протесту проти вакцинації від коронавірусу в Києві

Учасниця протесту проти вакцинації від коронавірусу в Києві

16 листопада СБУ повідомила про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву. 18 листопада суд у Львові визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з правом внесення застави розміром у майже мільйон гривень. 

В Україні від коронавірусу вакцинована лише чверть населення

Водночас міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомляє, що в країні імунізацію від COVID-19 завершили 10,2 мільйона людей. Це означає, що ця кількість українців отримала дві дози щеплень від коронавірусу. Одну дозу від початку вакцинальної кампанії отримали в Україні дещо більше 13 мільйонів осіб, зазначають у МОЗ.

За даними Державної служби статистики, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні проживали 41,3 мільйона людей. Виходячи з цієї кількості населення, нині в Україні від коронавірусу повністю щеплені трохи більше 24 відсотків людей.

У планах МОЗ - вакцинувати 40 відсотків дорослого населення до кінця 2021 року. Натомість, за даними соціологів, 36 відсотків повнолітніх українців не готові щепитися від COVID-19. Найбільше таких - серед молодих людей. 

Читайте також: Експерт Ігор Бровченко: Дельта-хвиля COVID в Україні триватиме до січня 

Дивитись відео 02:43

"Ми не залізні": українські лікарі про боротьбу з "ковідом" (23.11.2021)

 

Реклама

Докладно

Нині у Німеччині щороку реєструють близько 400 тисяч правопорушень, пов'язаних з обігом наркотиків. Здебільшого ловлять не наркоділерів, а тих, хто курить травку

Коментар: Настав час легалізувати канабіс

У Німеччині, імовірно, невдовзі дозволять курити траву. Це було би неабияким кроком вперед, вважає Маттіас фон Гайн.  

Cонячна енергія не цілком вільна від викидів. Чому?

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила 3 головні недоліки сонячної енергії. Які саме?  