 В Україні лише майже чверть населення повністю вакцинована від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні лише майже чверть населення повністю вакцинована від COVID-19

Повністю вакцинувались від коронавірусу в Україні понад 10 мільйонів осіб, що становить трохи більше 24 відсотків усього населення країни.

Пункт щеплення від коронавірусу на Арені Львів

Понад 10 мільйонів українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу

В Україні понад 10 мільйонів людей завершили імунізацію від COVID-19, повідомляє вранці у вівторок, 23 листопада, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. Це означає, що ця кількість людей отримала дві дози щеплень від коронавірусу. Одну дозу від початку вакцинальної кампанії отримали в Україні 12,91 мільйона людей, зазначають в МОЗ.

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні проживали 41,3 мільйона людей. Виходячи з цієї кількості населення, нині в Україні від коронавірусу повністю щеплені трохи більше 24 відсотків людей.

Читайте також: Експерт Ігор Бровченко: Дельта-хвиля COVID в Україні триватиме до січня 

Водночас МОЗ повідомляє, що за добу 22 листопада в Україні зафіксовано 12,7 тисячі підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них дітей - 1058, медпрацівників - 231. Також за добу госпіталізовано дещо більше двох тисяч людей та зареєстровано 720 летальних випадків від чи з COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 3,4 мільйона людей, понад 82 тисячі померли. 

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував виплату вакцинованим українцям по тисячі гривень. Згодом в Офісі президента уточнили, що ці гроші не будуть виплачуватися "на руки", а матимуть вигляд ваучера чи сертифіката, який можна буде використати на оплату певних послуг, як-от абонементу в спортзал чи квитка в кінотеатр. У пресслужбі пояснили, що ці заходи покликані не стільки заохотити українців вакцинуватися, скільки мають стати інструментом підтримки тих видів бізнесу, які найбільше страждають від карантинних обмежень.

Водночас, за даними останніх соціологічних досліджень, понад третина українців не готові вакцинуватися від COVID-19.

Дивитись відео 09:17

Як релігія і Церква впливають на вакцинацію вірян від коронавірусу? (16.11.2021)

Реклама

Докладно

Щеплення від коронавірусної хвороби можуть стати буденністю, як щеплення від грипу

COVID-19: як часто доведеться робити щеплення?

Варто налаштовуватись на те, що вакцинація від COVID-19 стане нормою на все життя?  

Cонячна енергія не цілком вільна від викидів. Чому?

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила 3 головні недоліки сонячної енергії. Які саме?  