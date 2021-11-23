В Україні лише майже чверть населення повністю вакцинована від COVID-19

В Україні понад 10 мільйонів людей завершили імунізацію від COVID-19, повідомляє вранці у вівторок, 23 листопада, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. Це означає, що ця кількість людей отримала дві дози щеплень від коронавірусу. Одну дозу від початку вакцинальної кампанії отримали в Україні 12,91 мільйона людей, зазначають в МОЗ.

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні проживали 41,3 мільйона людей. Виходячи з цієї кількості населення, нині в Україні від коронавірусу повністю щеплені трохи більше 24 відсотків людей.

Читайте також: Експерт Ігор Бровченко: Дельта-хвиля COVID в Україні триватиме до січня

Водночас МОЗ повідомляє, що за добу 22 листопада в Україні зафіксовано 12,7 тисячі підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них дітей - 1058, медпрацівників - 231. Також за добу госпіталізовано дещо більше двох тисяч людей та зареєстровано 720 летальних випадків від чи з COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 3,4 мільйона людей, понад 82 тисячі померли.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував виплату вакцинованим українцям по тисячі гривень. Згодом в Офісі президента уточнили, що ці гроші не будуть виплачуватися "на руки", а матимуть вигляд ваучера чи сертифіката, який можна буде використати на оплату певних послуг, як-от абонементу в спортзал чи квитка в кінотеатр. У пресслужбі пояснили, що ці заходи покликані не стільки заохотити українців вакцинуватися, скільки мають стати інструментом підтримки тих видів бізнесу, які найбільше страждають від карантинних обмежень.

Водночас, за даними останніх соціологічних досліджень, понад третина українців не готові вакцинуватися від COVID-19.