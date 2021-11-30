10 мільярдів у бюджет: Рада ухвалила нове податкове зобов'язання для селян

Нродні депутати від правлячої партії "Слуга народу", а також від груп "Довіра" та "За майбутнє" у вівторок, 30 листопада, схвалили у другому читанні і в цілому внесений Кабміном законопроєкт 5600, який передбачає низку змін до Податкового кодексу. Зокрема, запроваджується новий вид оподаткування - мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) для власників земельних паїв. Уряд розраховує зібрати з селян, які обробляють свої паї або здають їх в оренду, більше 10 мільярдів гривень, випливає з пояснювальної записки до законопроєкту.

Крупний агробізнес задоволений

З власників земельних паїв стягуватимуть близько півтори тисячі гривень за гектар - незалежно від того, чи отримали вони прибуток від вирощування сільгосппродукції. Якщо досі законом були взагалі звільнені від сплати податків власники паїв до двох гектарів, то законопроєктом 5600 передбачено, що "поставлене податкове зобов'язання" платитимуть навіть ті, у кого 50 соток.

Зобов'язання враховуватиме всі сплачені податки - отже, для крупного бізнесу, який вже платить низку зборів, зокрема, на найману працю, нічого не зміниться. Натомість дрібні селяни-одноосібники, які досі у перерахунку платили менше за 1500 гривень на гектар або платили лише земельний податок і продавали продукцію за готівку на базарі, тепер платитимуть фіксовану мінімальну суму на гектар.

Всеукраїнська аграрна рада, яка представляє інтереси середніх і крупних агровиробників, привітала ухвалення законопроєкту. "Платити податки повинні всі! Несправедливою є ситуація, коли легальні агровиробники сплачують з одного гектара від 2 до 5 тисяч гривень, в той час як ті, хто обробляє землю "в чорну", платять в кращому випадку 150 гривень земельного податку, або зовсім ухиляються", - зазначила ВАР у своїй заяві після голосування у Верховній Раді.

Землю в межах населенних пунктів звільнили від мінімального податкового зобов'язання

Під прицілом одноосібники

Натомість низка експертів застерігають від негативних соціальних наслідків законодавчих змін. Річ у тім, що нововведення, як кажуть критики, передбачає непропорційно високе навантаження на селян-одноосібників, які часто не мають фінансових ресурсів для розвитку агробізнесу, а обробка власних паїв є єдиним доходом домогосподарства. Крім того, опоненти цієї норми застерігали, що податковий тиск на дрібних селян змушуватиме їх відмовитись від обробки власних паїв і здавати їх в оренду агрохолдингам.

Для багатьох селян-одноосібників, які досі платили лише земельний податок, податкове навантаження після нововведення зросте у десять разів. До другого читання, після публічної критики мінімального податкового зобов'язання, депутати зробили винятки для деяких власників земельних ділянок. Якщо спершу передбачалося, що МПЗ платитимуть всі, чия земельна ділянка для землеробства або садівництва перевищує 0,5 гектара, то в остаточній редакції від зборів звільнили всі ділянки, які перебувають у межах населенних пунктів.

Ухваленим законопроєктом передбачено, що МПЗ вперше нараховуватиметься у 2023 році - постфактум за 2022 рік. На 2022-23 роки ставка мінімального податкового зобов'язання буде зменшеною: замість орієнтовних 1500 гривень у середньому з гектара на рік - близько 1200 гривень на рік.