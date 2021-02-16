Верховна Рада ухвалила законопроєкт про земельну децентралізацію

Верховна Рада України в середу, 28 квітня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який реформує систему управління у сфері земельних відносин та забезпечує передачу земель державної власності у комунальну власність територіальним громадам. За цей законопроєкт проголосували 284 народні депутати.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко назвав це рішення "історичним". "Реалізація цього законопроєкту поглибить земельну децентралізацію і стане ще одним кроком до запровадження прозорого ринку землі в Україні. В основі документа - спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, розширення повноважень місцевих громад та впровадження цифрової трансформації земельних відносин", - цитує Петрашка "Урядовий портал".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроєкту є передача земель держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність. Законопроєкт також реформує систему управління у сфері земельних відносин, знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу населення та бізнесу до земельних ресурсів, знижує корупційні ризики у сфері земельних відносин.

Нововведення в законопроєкті

Документ передбачає відмову від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Замість нього має бути створено центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних. Окрім того, передбачається скасування інститутів державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель, скасування повноважень ВР узгоджувати зміни цільового призначення особливо цінних земель, скасування необхідності узгоджувати з Кабінетом Міністрів продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності іноземним юридичним особам.

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Із Земельного кодексу України також виключаються норми, що обмежують можливість іноземців та іноземних юросіб купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Законопроєкт вводить принципи "одного дотику" і "мовчазної згоди" під час перевірки державними органами документації із землеустрою та оцінки земель вимогам нормативно-правових актів. Для реалізації цієї ініціативи із законодавства вилучають вимоги щодо надання низки зайвих погоджувальних документів, скасовується державна експертиза документації із землеустрою.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт скасовує процедуру видачі спецдозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, але вводить загальне правило щодо визначення вимог із збереження поверхневого (родючого) шару ґрунту в документації із землеустрою. Передбачається поступова відмова від "паперової" технології складання документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель, вона має розроблятися виключно в електронному вигляді й завірятися електронним цифровим підписом розробника. Також вводяться правові гарантії повної відкритості та доступності документації із землеустрою, публічності її розгляду, зокрема гранично спрощується доступ до неї громадян, органів влади та її розробників.