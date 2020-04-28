 Зеленський не передав сільгоспземлі з державної у комунальну власність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Новини

Зеленський не передав сільгоспземлі з державної у комунальну власність

Як ідеться в опублікованому указі президента України, Зеленський тільки доручив уряду "активізувати діяльність" з передачі земельних ділянок у комунальну власність.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

На сайті президента України у четвер, 15 жовтня, опубліковано текст його указу № 449/2020 "Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин". Як ідеться в указі, Володимир Зеленський "з метою забезпечення подальшого здійснення реформ у сфері земельних відносин та створення умов для реалізації прав громадян України і територіальних громад у цій сфері" постановив, щоб уряд України активізував "діяльність із передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність".

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Раніше у цей день Зеленський під час участі в Національному земельному форумі в межах робочої поїздки на Чернігівщину, а також на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зазначав, що "передав землі сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності".

"Землі сільськогосподарського призначення передані з державної до комунальної власності. Тобто на рівень місцевих громад. Відповідний указ я підписав сьогодні на Чернігівщині", - наголосив Зеленський у дописі.

Зеленський зазначив, що "загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі". "26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку", - додав український президент.

При цьому Зеленський зауважив, що через те, що землі знаходились у державній власності, "українська земля залишалася недооціненою, а її справжні власники - в бідності". Він пояснив, що саме тому в Україні "з'явився потужний прошарок "тіньових агробаронів".

"Уся провина за такий вкрай негативний стан речей лежить виключно на відомих політиках, які протягом десятиліть активно блокували земельну реформу", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ. Однак 48 народних депутатів звернулись до Конституційного суду щодо його конституційності. Наприкінці вересня КС відклав розгляд конституційності закону про запуск ринку землі на невизначений термін.

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