У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування "антиахметівського" закону

У Верховній Раді України зареєстровано 24 постанови щодо скасування скандального законопроєкту номер 5600 про внесення змін до Податково кодексу України, повідомляється на сайті Верховної Ради України. Постанови мають бути розглянуті на засіданні парламенту у п’ятницю, 3 грудня.

Автори постанов пропонують повністю скасувати ухвалений закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Серед ініціаторів переважно народні депутати України з фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

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Нагадаємо, 30 листопада Рада за спеціальною процедурою ухвалила законопроєкт 5600 у другому читанні та у цілому. У ЗМІ його називають також "антиахметівським", оскільки одне з положень закону підвищує обсяг ренти на видобуток залізної руди. В Україні видобутком залізної руди займаються, зокрема, підприємства олігарха Ріната Ахметова. Як повідомляв у ЗМІ голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, від податку на залізну руду держбюджет може отримати 3,5 мільярда гривень.

Законом також запроваджується новий вид оподаткування - мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) для всіх власників земельних паїв, незалежно від того, чи отримали вони прибуток від вирощування сільгосппродукції. Уряд розраховує зібрати з селян, які обробляють свої паї або здають їх в оренду, більше 10 мільярдів гривень на рік.