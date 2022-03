У США стурбовані можливим зближенням Китаю та Росії

Вашингтон вважає можливим подальше зближення Пекіна з Москвою. Про це у понеділок, 14 березня, заявила високопоставлена ​​представниця Білого дому на брифінгу для журналістів у Вашингтоні.

За її словами, американська адміністрація має "глибоке занепокоєння у зв'язку з нинішнім зближенням Китаю з Росією". Про цю стурбованість і про "потенційні наслідки певних дій" радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван говорив під час "напруженої семигодинної зустрічі" з членом політбюро ЦК компартії Китаю Яном Цзечі, яка пройшла раніше того ж дня в Римі.

Чи надавав Китай військову допомогу Росії?

Представниця адміністрації президента Джо Байдена не уточнила, чи є у США інформація про готовність Китаю надати Росії військову та фінансову допомогу і чи була надана будь-яка допомога Росії з боку Китаю після початку вторгнення в Україну.

Про те, що після початку війни в Україні Москва звернулася до Пекіна з проханням про військову та економічну допомогу, 13 березня повідомляли Washington Post, The New York Times, Financial Times та інші американські видання з посиланням на джерела в адміністрації США. У той же день представник посольства Китаю в США Лю Пенью заявив агентству Reuters, що йому нічого не відомо про подібні запити Росії, а пріоритетним завданням для Китаю є запобігання ескалації напруженої ситуації в Україні.

Зустріч Саллівана та Цзечі

Тоді ж на сайті Білого дому повідомлялося, що радник Салліван зустрінеться із високопоставленим китайським дипломатом Яном Цзечі, щоб "обговорити вплив війни Росії проти України на регіональну та глобальну безпеку". Водночас агентство Reuters передавало, що Салліван має намір висловити китайській стороні побоювання США у зв'язку з інформацією про прохання Москви про військову допомогу з боку Китаю і застерегти Пекін про серйозні наслідки у разі, якщо той допоможе РФ обійти міжнародні санкції.

