"Ми не піддослідні свинки": Зеленський - Заходу про хімічну загрозу з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував західних партнерів за неготовність піти на більш рішучі дії щодо Росії для припинення війни, яку Москва розв'язала проти України 24 лютого, зокрема, на тлі зростання загрози хімічних атак.

Замість того, щоби чекати, коли це станеться, українські союзники мають відімкнути Росію від міжнародної системи обробки платежів SWIFT уже зараз та запровадити ембарго на російські нафту й газ, заявив український лідер в інтерв'ю британському виданню The Economist, оприлюдненому 27 березня.

"Перш за все, варто поставити себе на наше місце та діяти превентивно. Ми чуємо, що це рішення залежить від того, чи здійснить Росія проти нас хімічну атаку. Це хибний підхід. Ми не піддослідні свинки", - сказав Зеленський.

За його словами, у тих санкціях, які діють зараз, залишаються місця для маневру для російських компаній. Зокрема, найбільший російський банк "Сбербанк" не відімкнули від SWIFT, бо це один з основних каналів переказу платежів за газ. У той час, як США запровадили ембарго на імпорт енергоносіїв з Росії, у Європі досі точаться дискусії з цього приводу.

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Зеленський про позицію Німеччини і Франції

Зеленський висловив вдячність за надану Україні допомогу, зокрема від США та Великобританії, втім зазначив, що деякі європейські країни могли би робити більше для Києва.

Так, у Німеччині, за його словами, хочуть досягти "балансу" між Росією та Україною. "У них довга історія відносин із Росією і вони дивляться на ситуацію крізь призму економіки", - каже він. У відповідь на запитання про позицію Франції, український лідер сказав: "Вони бояться Росії. От і все."

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Зеленський: Перемога - це люди, а не територія

За словами Зеленського, перемога для нього це, перш за все, життя українців, а вже потім збереження територій. "Перемога полягає в тому, щоби зберегти якомога більше життів… тому що без цього все марно. Наша земля також важлива, але загалом, це лише територія", - сказав він.

При цьому президент України визнав, що усвідомлює, що зберегти життя людей без територіальних поступок, напевно, буде неможливо.

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