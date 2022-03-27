Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський сценарій"

Українська розвідка вважає, що Росія розглядає "корейський сценарій" для України. Про це у неділю, 27 березня, заявив начальник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, (президент РФ Володимир - Ред.) Путін уже змінює головні оперативні напрямки - це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав'язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї", - цитує його пресслужба ГУР.

На думку Буданова, Росія може зібрати підконтрольні їй території України в "єдине квазідержавне утворення", яке протиставлятиме Україні. Розвідка також допускає, що РФ може "торгуватися про це на міжнародному рівні". "Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення суттєво ускладнює реалізацію планів ворога", - наголосив Буданов.

Читайте також: Зеленський: Спершу гарантії безпеки і припинення вогню, потім - Крим і Донбас

Офіс президента: Не може бути жодних сценаріїв

На заяву розвідки відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, російська влада хоче захопити Схід і Південь України та "нав'язати таку лінію розподілу між окупованими та неокупованими територіями".

"Але для України не може бути жодних сценаріїв, жодних компромісів, які стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Український народ, армія не дозволять Росії окупувати наші території. Люди демонструють, що раби не можуть окупувати вільних", - написав він у Telegram і додав відео з Херсону і Каховки Херсонської області, де в неділю вкотре пройшли проукраїнські мітинги проти окупаційних російських військ.



Читайте також: Російські війська готують у Херсоні фейковий "референдум"