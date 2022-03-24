Зеленський до НАТО: Україні потрібна військова допомога без обмежень

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Північноатлантичний альянс зміг би дієво підтримати Україну, надавши їй всього один відсоток танків і бойових літаків країн НАТО, переконаний президент України Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) надати Україні військову допомогу без обмежень. У зробленому в четвер, 24 березня, відеозверненні до учасників саміту НАТО Зеленський сказав: "Українська армія протистоїть уже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю Вам про одне: щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога без обмежень".
Зеленський нагадав, що Україна вже зверталася до НАТО з проханням надати їй бойові літаки та танки як на платній, так і на безоплатній основі, зазначивши, що Альянс міг би передати Україні бодай один відсоток від усіх своїх танків і бойових літаків. "Але не дали нам жодного! Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу", - сказав Зеленський.
"Я не звинувачую НАТО. Ви не зобов'язані. Це не ваші ракети та бомби руйнують наші міста. (...) Я просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смерті українців від російських ударів, надавши нам всю ту зброю, якої ми потребуємо", - додав український президент.
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У своїй промові Зеленський також згадав потребу українських військ у системах залпового вогню, засобах протиповітряної оборони й протикорабельній зброї, які НАТО могло б надати Україні. "Коли це все нарешті буде, це дасть вам 100 відсотків безпеки, а нам потрібен лише один", - наголосив Зеленський.
Наостанок глава української держави закликав учасників заходу не закидати більше українським Збройним силам невідповідність стандартам НАТО. "Єдине, що я у вас прошу, прошу заради наших військових. Після такого місяця війни - війни проти Росі - більше ніколи, прошу вас, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО, - сказав він. - Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі й світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо. Що ви цінуєте", - сказав президент України.
У четвер у Брюсселі відбувається потрійний саміт - глав держав та урядів країн НАТО, Великої сімки, а також ЄС.
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