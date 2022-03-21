 Постпред США в ООН не виключає введення військ НАТО в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

Постпред США в ООН не виключає введення військ НАТО в Україну

Країни НАТО можуть ухвалити рішення про введення військ до України, але США цього не робитимуть, повідомила постпред США в ООН.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН не виключає, що країни-члени НАТО можуть ухвалити рішення про введення військ до України, але Сполучені Штати не будуть так чинити. Про це Томас-Грінфілд сказала в інтерв'ю CNN в ніч на понеділок, 21 березня.

"Я можу сказати, що американські війська не будуть на території України на цей час, - сказала Томас Грінфілд, - президент чітко це сказав, але інші країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести війська в Україну".

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На питання про те, чи підтримає США введення миротворців до України, поспред відповіла: "Ми не хочемо, аби це переросло у війну зі Сполученими Штатами. Але ми будемо підтримувати наших союзників по НАТО", - сказала вона.

Ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у США неодноразово заявляли, що не відправлятимуть свої війська в Україну, аби не призвести до початку Третьої світової війни. Згодом президент США Джо Байден кілька разів повторював цю тезу. Під час візиту до Києва 15 березня віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський запропонував організувати миротворчу місію до України.

25 березня, після участі у самітах НАТО, Євросоюзу та G7 Байден вирушить до Варшави, щоб обговорити сиутацію в Україні.  

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