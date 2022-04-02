За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО

Від початку війни Росії проти України було пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури. Такі дані озвучили в п'ятницю, 1 квітня, в ЮНЕСКО. Згідно з підрахунками організації, до переліку постраждалих від війни споруд та місць культури увійшли 29 релігійних будівель, 16 історичних місць, чотири музеї та чотири пам'ятники. Проте список не є повним, оскільки експерти ЮНЕСКО досі вивчають повідомлення української влади про пошкоджені надбання культури, визнав речник організації, передає інформагенція AFP.

Зазначається, що пошкодження 53 об'єктів культури на півночі та сході країни були підтверджені супутниковими знімками та очевидцями на місцях. 18 місць та споруд розташовані у Харківській області, що зазнає особливо інтенсивного обстрілу з боку російських військ. Ще п'ять повідомлень надійшло з Києва, а п'ять - з Чернігівської області, де розташована безліч історичних пам'яток.

Водночас цей перелік не містить жодної інформації про оточене росіянами місто Маріуполь і захоплений російськими військами Херсон.

Об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО серед пошкоджених немає

Жодна із пошкоджених пам'яток культури не належить до об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, до яких в Україні належать, приміром, Софійський собор у Києві або Києво-Печерська лавра, наголосили в організації. Проте середньовічний центр міста Чернігова входить до так званого попереднього списку, що означає, що його можуть висунути на включення до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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У середині березня генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле надіслала листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з нагадуванням про зобов'язання Росії щодо захисту культурної спадщини під час збройних конфліктів. Росія підписала відповідну угоду ООН від 1954 року. "Будь-яке порушення цих норм призведе до того, що винні будуть притягнуті до міжнародної відповідальності", - йшлося у листі.