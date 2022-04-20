Блокада Маріуполя: Зеленський готовий на будь-який формат обміну

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 20 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти захисників та жителів Маріуполя, які знаходяться у заблокованому місті, на загиблих і поранених російських військових. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.



"Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей кидали. Ми готові заради наших людей - як військових, так і цивільних - на будь-який формат обміну", - заявив Зеленський. Президент України також додав, що готовий і до діалогу з Володимиром Путіним щодо закінчення війни.

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20 квітня гуманітарний коридор з Маріуполя працював не так, як було заплановано, повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук через свій канал у Telegram. За її словами, російська сторона не забезпечила належне припинення вогню та вчасний підвіз людей до точки, де їх чекали автобуси і карети швидкої допомоги. "Завтра зранку ми поновимо наші зусилля на Маріупольському напрямку", - повідомила Верещук.

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Унаслідок обстрілів російської армії з початку війни у Києві зазнали пошкоджень понад 200 будівель. "Це житлові будинки, школи, дитсадки, приватні садиби", - повідомляє у Telegram КМДА. Найбільш критичні пошкодження та руйнування зафіксували у десяти житлових будинках.

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Тенісисткам і тенісистам із Росії та Білорусі заборонили брати участь у цьогорічному Вімблдонському турнірі в Лондоні, початок якого заплановано на 27 червня. Серед відомих спортменів, яких торкнеться заборона, чинний чемпіон Відкритого чемпіонату США Даниїл Медведєв, Андрій Рубльов, Аріна Соболенко, яка вийшла у півфінал Вімблдону 2021 року, двічі переможниця Відкритого чемпіонату Австралії Вікторія Азаренко, а також фіналістка Відкритого чемпіонату Франції 2021 року Анастасія Павлюченкова.

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Німеччина поступово повністю відмовиться від імпорту енергоносіїв з Росії, заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок під час візиту до країн Балтії. Зокрема, до кінця 2022 року країна перестане імпортувати російську нафту, обіцяє міністерка. Вже до літа імпорт нафти з Росії до ФРН має скоротитися наполовину, зазначила вона. Натомість щодо газу Німеччина діятиме за "спільним європейським планом". "Адже наша спільна відмова, спільна відмова із Євросоюзом - це наша спільна сила", - зазначила вона. Раніше міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек говорив, що до кінця 2022 року Німеччина "практично подолає залежність" від нафти з Росії.

Київ підтримує ідею ООН про "гуманітарну паузу" на Великдень

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Міністерство закордонних справ України поділяє ідею генерального секретаря ООН про великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні у разі досягнення "режиму тиші".

"Гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають залишити небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед із багатостраждального Маріуполя", - йдеться у коментарі МЗС України, оприлюдненому у середу.

У МЗС закликали Росію "до повної поваги міжнародних зусиль із захисту медичного та гуманітарного персоналу, їхніх транспортних засобів і обладнання, а також лікарень та інших медичних закладів". Росія має також забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях, заявляє українська сторона.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні запропонував оголосити із 21 квітня чотириденне гуманітарне припинення вогню в Україні. У разі досягнення "режиму тиші", ООН готова направити гуманітарні конвої до Маріуполя, Херсона, Донецька та Луганська.

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем санкції ЄС проти Росії, оборонну та фінансову підтримку України та відповіді Києва для анкети щодо членства в Євросоюзі. " Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом України!" - йдеться у повідомленні на Telegram-каналі Зеленського. На відео, прикріпленому до повідомлення, видно, як Зеленський і Мішель зустрічаються перед будинком Офісу президента на вулиці Банковій в Києві.

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В Ірпені поблизу Києва знешкодили авіабомбу, знайдену біля військового госпіталю в місті. "На щастя, без жертв і руйнувань. Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але ми маємо бути вкрай обережними", - написав мер Ірпеня Олександр Маркушин у своєму каналі в Telegram, долучивши до повідомлення відео, на якому видно наслідки детонації.

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Через розв'язану Росією війну валовий державний борг України у 2022 році збільшиться до 86,2 відсотка.Минулого року цей показник знизився з 61 до 49 відсотків ВВП. Такий прогноз дає Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Згідно з оприлюдненим ним у середу Фіскальним монітором, у наступні роки держборг залишатиметься на цьому новому високому рівні через різке розширення дефіциту держбюджету та падіння ВВП. Зокрема, за підсумками 2023 року МВФ очікує держборг України на рівні 78 відсотків ВВП, 2024 - 78,7, 2025 - 82,9, 2026 - 88,7 та 2027 року - 92,3 відсотка ВВП.

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У Швеції зростає рівень підтримки вступу країни до НАТО. Згідно з даними опитування, проведеного на замовлення газети Aftonbladet, 57 відсотків жителів країни висловлюються за членство Швеції в Альянсі. Це найвищий показник, який коли-небудь фіксували соціологічні дослідження. Партія прем'єрки країни Магдалени Андерссон раніше виступала за збереження традиційного позаблокового статусу країни. Утім, війна Росії в України викликала широку політичну та суспільну дискусію в країні, а також у сусідній Фінляндії. Обидві країни давно підтримують тісні зв'язки з Альянсом, проте залишаються формально нейтральними.

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Парламент Фінляндії розпочинає дебати щодо можливого членства країни в НАТО. Підтримка вступу до Альянсу серед політиків і суспільства суттєво посилилася на тлі війни Росії в Україні. За словами прем'єрки країни Санна Марін, країна швидко ухвалить рішення, чи подавати заявку на членство, попри погрози Росії розмістити ядерну зброю в регіоні в разі приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції. В останній теж триває дискусія щодо можливого приєднання до Альянсу на тлі війни.

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У Бердянську російські окупанти призначили заступником мера колишнього двірника. Про це повідомляє в офіційному Telegram-каналі Запорізька ОВА.

"До "призначення" працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс". Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що новопризначений заступник самопроголошеного мера Берядянська Олександра Сауленка зараз за вказівкою прикрашає клумби та фарбує бордюри до святкування 9 травня.

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