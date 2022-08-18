Fitch підвищило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг платоспроможності України за зобов'язаннями в іноземній валюті на одну сходинку - з RD (обмежений дефолт) до CC (імовірний дефолт), йдеться у повідомленні на сайті агентства від 17 серпня.

Підвищення рейтингу відбулося завдяки згоді власників євробондів України на реструктуризацію зовнішнього боргу. "Майже шість мільярдів доларів основної суми боргу та відсотків за єврооблігаціями України було відстрочено на 24 місяці, що полегшує обслуговування зовнішнього боргу в умовах ослаблення міжнародних резервів та потреби у витратах на ведення війни", - йдеться у пресрелізі та зазначається, що реструктуризація отримала згоду 75 відсотків власників облігацій, що перевищує мінімально необхідні 66,7 відсотка.

Fitch наголошує, що попри полегшення умов обслуговування зовнішнього боргу, рейтинг CC відображає ризики, що є результатом нападу Росії та високого навантаження на фінансові інститути України.

Аналітики агентства вважають, що війна в Україні продовжиться до 2023 року, внаслідок чого державний борг перевищить 100 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Таким чином, Україні може знадобитися ширша реструктуризація зовнішнього боргу, проте визначити строки її проведення зараз неможливо, йдеться у звіті.

Скорочення економіки України

Нагадаємо, 23 липня Fitch понизив рейтинг України до переддефолтного - з CCC до C. Рішення було пов'язане з низкою факторів, основний з яких - плани Києва домовитися з кредиторами про відстрочку виплат за державним боргом на два роки. 13 серпня Fitch знизив довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до RD.

Агентство прогнозувало скорочення ВВП України на 33 відсотки за підсумком поточного року та незначне відновлення на 4 відсотки в 2023 році. Інфляція, за його даними, прискориться до 30 відсотків на кінець 2022 року.

Збитки лише в інфраструктурі України Fitch оцінював у понад 100 мільярдів доларів (75 відсотків ВВП) на середину червня, в той час як український уряд прогнозує потреби у відновленні протягом наступних 10 років у 750 мільярдів доларів.