Fitch Ratings - рейтингове агентство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Fitch".

Fitch Ratings належить до провідних рейтингових агентств світу. Крім Fitch Ratings, найвпливовішими рейтинговими агентствами вважаються також Moody's та Standard & Poor's. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.