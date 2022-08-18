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Fitch Ratings

Fitch Ratings - рейтингове агентство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Fitch".

Fitch Ratings належить до провідних рейтингових агентств світу. Крім Fitch Ratings, найвпливовішими рейтинговими агентствами вважаються також Moody's та Standard & Poor's. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Fitch підвищило кредитний рейтинг України

Fitch підвищило кредитний рейтинг України 18.08.2022

Рейтингове агентство Fitch оголосило про підвищення кредитного рейтингу України. Причина цього рішення - реструктуризація зовнішнього боргу.

Fitch понизив рейтинг України до переддефолтного

Fitch понизив рейтинг України до переддефолтного 23.07.2022

Це пов'язано з відстрочкою виплат за держборгом. Міжнародне рейтингове агентство не виключає і зниження рейтингу до обмеженого дефолту.
Агентство Fitch попередило про загрозу дефолту РФ

Агентство Fitch попередило про загрозу дефолту РФ 16.03.2022

Якщо Росія покриє купонний борг за двома випусками облігацій у рублях, агентство Fitch після 30-денного періоду оголосить суверенний дефолт за зобов'язаннями РФ.
Fitch погіршило прогноз для українських банків через коронавірус

Fitch погіршило прогноз для українських банків через коронавірус 26.03.2020

На стабільність банківської системи впливає економічний тиск, викликаний поширенням коронавірусу і зниженням цін на нафту. 
Три провідні світові агенції підвищили кредитний рейтинг Греції

Три провідні світові агенції підвищили кредитний рейтинг Греції 19.08.2017

Після S&P та Moody's рейтинги довгострокових фінансових зобов'язань Греції підвищило також і рейтингове агентство Fitch. Оцінка боргових зобов'язань Афін була змінена з "CCC" на "B-" з позитивним прогнозом.

Fitch покращило рейтинг України

Fitch покращило рейтинг України 12.11.2016

Агентство Fitch підвищило суверенний рейтинг України до рівня "В-". Прогноз щодо української економіки стабільний.

DW Новини за 100 секунд (28.06.2016) 28.06.2016

Лідери ЄС зустрічаються на дводенний кризовий саміт ЄС. Standard&Poor's та Fitch знизили кредитний рейтинг Великобританії. Volkswagen заплатить 15 мільярдів доларів для залагодження “дизельного сакандалу”.
Standard&Poor's і Fitch знизили кредитний рейтинг Великобританії

Standard&Poor's і Fitch знизили кредитний рейтинг Великобританії 28.06.2016

Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг Великобританії одразу на два пункти, Fitch - на один. Обидва агентства дають негативний прогноз рейтингу країни.

DW Новини за 100 секунд (19.11.2015) 19.11.2015

РФ заборонено проводити великі спортивні змагання. У Ганновері готувалися вибухи. Агенство Fitch підвищило рейтинги України до переддефолтного рівня.
Fitch підвищило рейтинг України до переддефолтного

Fitch підвищило рейтинг України до "переддефолтного" 19.11.2015

Fitch більше не оцінює рейтинги України в іноземній валюті на рівні "обмеженого дефолту". "Країні вдалось вийти з дефолту по зовнішньому комерційному боргу", - вважають в агентстві.
ЗМІ: Єврокомісія хоче за 10 днів одержати від VW подробиці дизельних манупіляцій

ЗМІ: Єврокомісія хоче за 10 днів одержати від VW подробиці дизельних манупіляцій 10.11.2015

За даними видання WSJ, в Європейській Комісії зажадали від німецького концерну подробиць так званого "дизельного скандалу" у встановлений строк. VW має надати відповіді впродовж 10 днів.

Росія створить вітчизняне рейтингове агенство 18.09.2015

Москва закидає великій трійці американських рейтингових агенств політичну заангажованість.

Ципрас втрачає підтримку греків - DW Новини (18.09.2015) 18.09.2015

Провідні автовиробники оцінюють перспективи українського ринку. В Росії створюють власне рейтингове агентство.

DW Новини за 100 секунд (28.08.2015) 28.08.2015

Санкції проти Росії. Трагедія в Середземному морі. Рейтинг України за версією Fitch.
Fitch знизило рейтинг України після оголошення про реструктуризацію боргу

Fitch знизило рейтинг України після оголошення про реструктуризацію боргу 28.08.2015

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня "СС" до "С". Після успішного завершення реструктуризації агентство перегляне рейтинг убік підвищення.
Fitch: Ймовірність дефолту України залишається високою

Fitch: Ймовірність дефолту України залишається високою 10.08.2015

Агентство Fitch підтвердило невтішні прогнози щодо України. Довгостроковий рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті залишається на рівні СС.
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