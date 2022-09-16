ЄСПЛ без Росії. Що буде зі скаргами України проти РФ?
Вікторія Власенко
3 год. тому
Європейський суд з прав людини остаточно втратив юрисдикцію над діями російської влади. Експерти наразі не мають чіткої відповіді щодо того, як суд розглядатиме скарги України проти РФ, подані до 16 вересня.
З 16 вересня Російська Федерація офіційно припиняє бути договірною стороною Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Конвенція), яка є базовим документом Ради Європи (РЄ) і, зокрема, Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Хоча статутні органи РЄ ухвалили рішення виключити Росію зі складу організації через війну проти України ще 16 березня, Москва протягом шести місяців після виключенняпродовжувала залишатися стороною Конвенції, а отже її норми були обов'язковими до виконання російською владою.
Але після завершення шестимісячного перехідного періоду РФ більше не зобов'язана дотримуватися положень Конвенції і нести відповідальність за їх порушення. "Надзвичайно прикро, що (…) Росія продовжує свою подальшу ізоляцію від демократичного світу і позбавляє понад 140 мільйонів російських громадян захисту Конвенції", - наголосила генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич.
Проте оскаржувати дії держави, яка порушує основні права людини, можуть не лише громадяни, а й інші країни. Яка ж доля очікує теперзаяви, які Україна подала проти Росії до 16 вересня 2022 року, DW розпитала експертів.
П’ять скарг Ukraine vs Russia
Наразі на різних стадіях розгляду у ЄСПЛ перебуває п'ять міждержавних справ "Україна проти Росії". Зокрема, йдеться про так звану "Кримську справу", у якій вже очікується рішення по суті, та спільна заява України та Нідерландів щодо порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу, включно зі справою про збиття малайзійського літака рейсу МН-17. Крім того, це - заява, у якій Росія називається причетною до цілеспрямованих убивств політичних опонентів, і справа про захоплення українських моряків та суден у Керченській протоці у 2018 році.
Останню, п'яту скаргу проти Росії українська сторона направила до ЄСПЛ наприкінці червня цього року. У ній Київ обвинувачує російську владу у порушеннях Конвенції, спричинених незаконним вторгненням на суверенну територію України. Як повідомило міністерство юстиції України, ця скарга стосується кричущих порушень прав людини на першому етапі війни і охоплює події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого до фактичного виведення сухопутних військ РФ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022 року.
"Все у руках Суду"
Хоча у РЄ нагадують, що "Росія зобов'язана імплементувати всі рішення ЄСПЛ, які стосуються подій, котрі трапилися до 16 вересня 2022 року", проте правники стверджують, що ситуація з міждержавними заявами України проти Росії виглядає дещо складніше і має багато нюансів. "Росія, звичайно, не братиме участі у процедурі розгляду справ, суддя, обраний від РФ, також не буде присутній на засіданнях, хоча повинен згідно з Конвенцією, тому процедурних проблем дуже багато", - пояснив DW професор Ліверпульського університету в Англії Костянтин Дегтярьов, який спеціалізується на законодавстві у сфері захситу прав людини. При цьому експерт наголошує, що рішення цих проблем знаходиться у руках самого Суду.
"ЄСПЛ сам має вирішити, що загалом робити із скаргами проти Росії, які вже перебувають у провадженні. Від 16 березня суд мав час, щоб це все пояснити, але поки що його рішення не було оприлюднене. Можливо, це буде компроміс, який судді узгодять між собою в останню хвилину", - припускає Дегтярьов. На його думку, загалом питання розгляду справ проти Росії після її виходу з Конвенції "складне як з точки зору його наслідків для суду, жертв порушень прав людини, так і для Ради Європи в цілому".
"Суд розгляне справи проти РФ, хоча це буде складно і довго"
Дослідниця з Рурського університету, експертка з питань міждержавних позовів у ЄСПЛ Ізабелла Рісіні (Isabella Risinі) переконана, що міждержавні справи щодо Росії "будуть розглянуті Судом, навіть якщо це буде важко зробити і займе багато часу". "Я гадаю, що правосуддя має здійснитися, справи не можуть просто десь подітися, вони повинні бути розглянуті", - переконана Рісіні.
Ніхто не сподівається на те, що у разі, якщо ЄСПЛ таки ухвалить рішення у справах "Україна проти Росії", вони будуть виконуватися. Адже у травні Держдума РФ у першому читанні ухвалила поправки, згідно з якими рішення ЄСПЛ, винесені після 16 березня 2022 року, виконанню в Росії не підлягають. Саме тому рішення про те, як вести подальший розгляд наявних заяв проти РФ, є також і політичним, вважає Рісіні.
На її думку, притягнути Росію до відповідальності важливо "з огляду на історичну перспективу". "Через 50 років Путіна вже не буде, і ми повинні обирати, чи залишатися нам на правильному боці історії, документуючи ті звірства, які вчиняються в Україні", - наголосила експертка.
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