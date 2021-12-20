 Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії

ЄСПЛ розглянув питання щодо прийнятності позову "Україна та Нідерланди проти Росії" про відповідальність за катастрофу "Боїнга-777", збитого в небі над Донбасом. Сторони виклали свої позиції.

Будівля ЄСПЛ у Страсбурзі

Будівля ЄСПЛ у Страсбурзі

Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у середу, 26 січня, заслухала позиції сторін за позовом "Україна та Нідерланди проти Росії". За підсумками усних слухань суд має ухвалити рішення про прийнятність об'єднаного позову, в якому позивачі вимагають притягти Росію до відповідальності за дії на Сході України, включаючи катастрофу збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року цивільного лайнера "Боїнг-777", що летів рейсом MH17.

Росія: ЄСПЛ має відмовити позивачам та закрити справу

На слуханнях представники уряду Російської Федерації закликали суд відмовити позивачам і припинити розгляд, оскільки справа, на думку відповідача, не має екстратериторіальної юрисдикції. Так називаються дії держави, вчинені на правовому просторі ЄСПЛ, але поза межами власної території, - у цьому разі мається на увазі територія України для Росії.

Представники РФ сказали, що зазначені події весни-літа 2014 року відбувалися на території України, а також заявили, що Росія не здійснювала контроль над сепаратистськими районами Донбасу. З посиланням на фінансову допомогу Києву з боку країн Заходу російські представники заявили, що це західні країни мають вважатися тими, хто контролює Україну.

Роберт Спано

Голова ЄСПЛ ісландський суддя Роберт Спано вів слухання 26 січня

Росія не може нести відповідальність за збитий "Боїнг", оскільки катастрофа сталася в повітряному просторі України, а ЗРК "Бук", що збив лайнер, належав українській армії, заявив представник відповідача. "Ми знаємо, що Росія не несе відповідальності за збитий "Боїнг", - зазначив під час слухань представник РФ Михайло Виноградов. Він послався на висновки Міжнародної слідчої групи (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17, - кримінальний процес у цій справі проходить у Нідерландах. Насправді слідчі JIT дійшли іншого висновку: "Бук", який збив малайзійський "Боїнг", був доставлений з Росії на українську територію, контрольовану сепаратистами.

Представники Росії на слуханнях у Страсбурзі закликали суд зупинити розгляд позову, пославшись на правило, за яким скарга до ЄСПЛ має бути подана протягом шести місяців від дати винесення національними органами остаточного рішення у справі. Від України у 2014-му було подано два позови щодо подій на Донбасі, позов від Нідерландів надійшов улітку 2020 року. У листопаді 2020 року ЄСПЛ об'єднав позови України та Нідерландів до Росії про збитий у 2014 році над Донбасом малайзійський "Боїнг".

Читайте також: Процес МН17: прокуратура назвала суми компенсацій сім'ям жертв

"Росія знає, що це брехня, і знає, що ви знаєте"

Росія, за словами представника позивача з України, встановила контроль над Донбасом з квітня 2014 року та закріплює його відтоді силами своєї армії, постачанням зброї та фінансовою допомогою сепаратистам. Представник України навів свідчення російського втручання у справи сусідньої країни, включаючи, за його даними, перетин українського кордону 56-ма російськими танками та 24-ма іншими бойовими машинами.

Реконструкція Боїнгу Малайзійських авіаліній у Нідерландах

Реконструкція "Боїнгу" "Малайзійських авіаліній" у Нідерландах

Він також сказав, що Росія намагається вводити в оману суд та міжнародну спільноту, і назвав свідчення втручання РФ у конфлікт на Сході України та порушення там прав людини "нищівними". "Росія знає, що поширює брехню, і знає, що ви знаєте, що це брехня", - заявив під час слухань представник України Бен Еммерсон.

Представники України закликали суддів ЄСПЛ звернути увагу на масову видачу російських паспортів мешканцям підконтрольної сепаратистам частини Донбасу, що, на їхню думку, створює додаткову залежність від Росії українських громадян з сепаратистських регіонів - деякі послуги доступні, за їхніми словами, лише власникам паспортів РФ.

Читайте також: Процес МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених

Нідерланди: провели розслідування справи MH17 замість РФ

Представник Нідерландів на слуханнях заявив, що "Боїнг-777", який летів рейсом MH17, був збитий саме російським ЗРК "Бук" і що Росія повинна нести відповідальність за цю катастрофу, скоєну, за твердженням співпозивача, російськими військовими, а також на території, контрольованій Росією.

Піт Плуг, який втратив у катастрофі MH17 брата, також виступив на слуханнях

Піт Плуг, який втратив у катастрофі MH17 брата, також виступив на слуханнях

Співпозивач також пояснив, що для даного позову має бути зроблено виняток зі згаданого правила про подання позову протягом шести місяців, оскільки, серед іншого, Нідерланди були змушені замість РФ проводити міжнародне розслідування причин катастрофи MH17.

Росія, додав представник Нідерландів, не скористалася можливістю провести розслідування катастрофи, а також відмовилася надати кримінальному процесу в Нідерландах інформацію про ЗРК "Бук", який, за даними сторони звинувачення на тому процесі, здійснив вистріл по малайзійському лайнеру. Останні 10 хвилин, відведені на виступ, представники позивачів віддали представнику родичів жертв збитого "Боїнга" Піту Плугу.

Після викладення позицій сторін суд обговорив із позивачами та відповідачем низку процесуальних питань, у тому числі щодо того, чи може справа "Грузія проти Росії" (справа після війни Грузії та Росії у 2008 році, - Ред.) слугувати прецедентом для поданого позову. Рішення про прийнятність позову для розгляду по суті буде ухвалено за кілька місяців - точна дата, коли його оголосять, поки не називається.

  • Фрагмент ракети з ЗРК Бук, продемонстрований слідчими JIT

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Докази слідчих

    Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Рештки ракети ЗРК Бук, що збила Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing

    За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

  • Реконструйований Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Реконструйований Boeing

    17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

  • ЗРК Бук

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Маршрут "Бука"

    Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

  • Колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін

    Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

  • Генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), відставний офіцер ГРУ армії Росії

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17

    Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

  • Олег Пулатов, третій обвинувачений у збитті Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

  • Обвинувачений у справі про збиття MH17 громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Доброволець "Крот"

    Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

  • П'ятий підозрюваний у справі щодо катастрофи MH17 Володимир Цемах

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах

    Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков - фігурант кримінальної справи про збиття Boeing 777 у небі над Україною

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков

    Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

  • На місці катастрофи малайзійського літака

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач

    У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

  • Місце катастрофи Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Росія і надалі звинувачує Україну

    Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

  • Іграшки на місці падіння MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду

    За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

  • Судовий комплекс, розташований неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол

    Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

  • Зала, де проходитиме судове засідання

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені

    Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

  • Піт Плуг очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Родичі загиблих сподіваються на справедливість

    Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

    Автор: Михайло Бушуєв


Також за темою

Presiding judge Hendrik Steenhuis, center, arrives in the courtroom for the ongoing trial and criminal proceedings regarding the downing of Malaysia Airlines flight MH17, at the high security court at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, Monday Dec. 20, 2021. Prosecutors are scheduled to begin explaining evidence and their case to judges Monday in the murder trial of three Russians and a Ukrainian charged with involvement in downing Malaysia Airlines flight MH17 over eastern Ukraine in 2014, killing all 298 passengers and crew. (AP Photo/Peter Dejong)

Процес MH17: прокуратура вимагатиме покарання для підсудних 20.12.2021

На суді у справі про "Боїнг-777", збитий у небі над Донбасом, прокуратура Нідерландів почала зачитувати обвинувальний висновок щодо чотирьох підсудних із РФ та України.

Ria van der Steen, who lost her father and stepmother in the MH17 crash, center right, prepares to give testimony in court in the trial of four men charged with murder over the downing of Malaysia Airlines flight MH17, at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, Monday Sept. 6, 2021. Relatives of some of the 298 people killed in the downing of Malaysia Airlines flight MH17 tell a Dutch court about the impact on their lives of the disaster during the trial of three Russians and a Ukrainian charged with involvement in bringing down the Amsterdam-Kuala Lumpur flight more than seven years ago. (AP Photo/Peter Dejong)

MH17: Росія відмовила суду в Гаазі в опитуванні свідка 08.12.2021

Мін'юст Росії відмовив нідерландському суду в опитуванні Сергія Мучкаєва, командира бригади ЗС РФ, на озброєнні якої знаходився "Бук", яким збили літак. Четверо обвинувачених знову не прийшли на засідання.

Presiding judge Hendrik Steenhuis, left, during the ongoing trial and criminal proceedings regarding the downing of Malaysia Airlines flight MH17, at the high security court at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, Monday Dec. 20, 2021. Prosecutors are scheduled to begin explaining evidence and their case to judges Monday in the murder trial of three Russians and a Ukrainian charged with involvement in downing Malaysia Airlines flight MH17 over eastern Ukraine in 2014, killing all 298 passengers and crew. (AP Photo/Peter Dejong)

Процес МН17: прокуратура назвала суми компенсацій сім'ям жертв 22.12.2021

Кожному близькому родичу жертв збитого малайзійського "Боїнга" у небі над Донбасом має бути виплачено по 40 тисяч євро, заявила генпрокурорка Нідерландів.

Реклама

Докладно

Дівчина в меморіалі Освенцім

Як молодь у ФРН ставиться до Голокосту? Нове дослідження

Дослідження показує: німецька молодь хоче знати про часи націонал-соціалізму і вимагає відкритої дискусії.  

Німецьке газосховище Jemgum

Чи вистачить Німеччині запасів газу цієї зими

Інтерв'ю DW про те, якими є шанси ФРН завершити опалювальний сезон без перебоїв газопостачання.  