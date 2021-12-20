Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії
ЄСПЛ розглянув питання щодо прийнятності позову "Україна та Нідерланди проти Росії" про відповідальність за катастрофу "Боїнга-777", збитого в небі над Донбасом. Сторони виклали свої позиції.
Будівля ЄСПЛ у Страсбурзі
Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у середу, 26 січня, заслухала позиції сторін за позовом "Україна та Нідерланди проти Росії". За підсумками усних слухань суд має ухвалити рішення про прийнятність об'єднаного позову, в якому позивачі вимагають притягти Росію до відповідальності за дії на Сході України, включаючи катастрофу збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року цивільного лайнера "Боїнг-777", що летів рейсом MH17.
Росія: ЄСПЛ має відмовити позивачам та закрити справу
На слуханнях представники уряду Російської Федерації закликали суд відмовити позивачам і припинити розгляд, оскільки справа, на думку відповідача, не має екстратериторіальної юрисдикції. Так називаються дії держави, вчинені на правовому просторі ЄСПЛ, але поза межами власної території, - у цьому разі мається на увазі територія України для Росії.
Представники РФ сказали, що зазначені події весни-літа 2014 року відбувалися на території України, а також заявили, що Росія не здійснювала контроль над сепаратистськими районами Донбасу. З посиланням на фінансову допомогу Києву з боку країн Заходу російські представники заявили, що це західні країни мають вважатися тими, хто контролює Україну.
Голова ЄСПЛ ісландський суддя Роберт Спано вів слухання 26 січня
Росія не може нести відповідальність за збитий "Боїнг", оскільки катастрофа сталася в повітряному просторі України, а ЗРК "Бук", що збив лайнер, належав українській армії, заявив представник відповідача. "Ми знаємо, що Росія не несе відповідальності за збитий "Боїнг", - зазначив під час слухань представник РФ Михайло Виноградов. Він послався на висновки Міжнародної слідчої групи (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17, - кримінальний процес у цій справі проходить у Нідерландах. Насправді слідчі JIT дійшли іншого висновку: "Бук", який збив малайзійський "Боїнг", був доставлений з Росії на українську територію, контрольовану сепаратистами.
Представники Росії на слуханнях у Страсбурзі закликали суд зупинити розгляд позову, пославшись на правило, за яким скарга до ЄСПЛ має бути подана протягом шести місяців від дати винесення національними органами остаточного рішення у справі. Від України у 2014-му було подано два позови щодо подій на Донбасі, позов від Нідерландів надійшов улітку 2020 року. У листопаді 2020 року ЄСПЛ об'єднав позови України та Нідерландів до Росії про збитий у 2014 році над Донбасом малайзійський "Боїнг".
Росія, за словами представника позивача з України, встановила контроль над Донбасом з квітня 2014 року та закріплює його відтоді силами своєї армії, постачанням зброї та фінансовою допомогою сепаратистам. Представник України навів свідчення російського втручання у справи сусідньої країни, включаючи, за його даними, перетин українського кордону 56-ма російськими танками та 24-ма іншими бойовими машинами.
Реконструкція "Боїнгу" "Малайзійських авіаліній" у Нідерландах
Він також сказав, що Росія намагається вводити в оману суд та міжнародну спільноту, і назвав свідчення втручання РФ у конфлікт на Сході України та порушення там прав людини "нищівними". "Росія знає, що поширює брехню, і знає, що ви знаєте, що це брехня", - заявив під час слухань представник України Бен Еммерсон.
Представники України закликали суддів ЄСПЛ звернути увагу на масову видачу російських паспортів мешканцям підконтрольної сепаратистам частини Донбасу, що, на їхню думку, створює додаткову залежність від Росії українських громадян з сепаратистських регіонів - деякі послуги доступні, за їхніми словами, лише власникам паспортів РФ.
Нідерланди: провели розслідування справи MH17 замість РФ
Представник Нідерландів на слуханнях заявив, що "Боїнг-777", який летів рейсом MH17, був збитий саме російським ЗРК "Бук" і що Росія повинна нести відповідальність за цю катастрофу, скоєну, за твердженням співпозивача, російськими військовими, а також на території, контрольованій Росією.
Піт Плуг, який втратив у катастрофі MH17 брата, також виступив на слуханнях
Співпозивач також пояснив, що для даного позову має бути зроблено виняток зі згаданого правила про подання позову протягом шести місяців, оскільки, серед іншого, Нідерланди були змушені замість РФ проводити міжнародне розслідування причин катастрофи MH17.
Росія, додав представник Нідерландів, не скористалася можливістю провести розслідування катастрофи, а також відмовилася надати кримінальному процесу в Нідерландах інформацію про ЗРК "Бук", який, за даними сторони звинувачення на тому процесі, здійснив вистріл по малайзійському лайнеру. Останні 10 хвилин, відведені на виступ, представники позивачів віддали представнику родичів жертв збитого "Боїнга" Піту Плугу.
Після викладення позицій сторін суд обговорив із позивачами та відповідачем низку процесуальних питань, у тому числі щодо того, чи може справа "Грузія проти Росії" (справа після війни Грузії та Росії у 2008 році, - Ред.) слугувати прецедентом для поданого позову. Рішення про прийнятність позову для розгляду по суті буде ухвалено за кілька місяців - точна дата, коли його оголосять, поки не називається.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Докази слідчих
Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing
За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Реконструйований Boeing
17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Маршрут "Бука"
Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін
Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17
Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Доброволець "Крот"
Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах
Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков
Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач
У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Росія і надалі звинувачує Україну
Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду
За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол
Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені
Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Родичі загиблих сподіваються на справедливість
Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.