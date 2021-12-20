Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії

Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у середу, 26 січня, заслухала позиції сторін за позовом "Україна та Нідерланди проти Росії". За підсумками усних слухань суд має ухвалити рішення про прийнятність об'єднаного позову, в якому позивачі вимагають притягти Росію до відповідальності за дії на Сході України, включаючи катастрофу збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року цивільного лайнера "Боїнг-777", що летів рейсом MH17.

Росія: ЄСПЛ має відмовити позивачам та закрити справу

На слуханнях представники уряду Російської Федерації закликали суд відмовити позивачам і припинити розгляд, оскільки справа, на думку відповідача, не має екстратериторіальної юрисдикції. Так називаються дії держави, вчинені на правовому просторі ЄСПЛ, але поза межами власної території, - у цьому разі мається на увазі територія України для Росії.

Представники РФ сказали, що зазначені події весни-літа 2014 року відбувалися на території України, а також заявили, що Росія не здійснювала контроль над сепаратистськими районами Донбасу. З посиланням на фінансову допомогу Києву з боку країн Заходу російські представники заявили, що це західні країни мають вважатися тими, хто контролює Україну.

Голова ЄСПЛ ісландський суддя Роберт Спано вів слухання 26 січня

Росія не може нести відповідальність за збитий "Боїнг", оскільки катастрофа сталася в повітряному просторі України, а ЗРК "Бук", що збив лайнер, належав українській армії, заявив представник відповідача. "Ми знаємо, що Росія не несе відповідальності за збитий "Боїнг", - зазначив під час слухань представник РФ Михайло Виноградов. Він послався на висновки Міжнародної слідчої групи (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17, - кримінальний процес у цій справі проходить у Нідерландах. Насправді слідчі JIT дійшли іншого висновку: "Бук", який збив малайзійський "Боїнг", був доставлений з Росії на українську територію, контрольовану сепаратистами.

Представники Росії на слуханнях у Страсбурзі закликали суд зупинити розгляд позову, пославшись на правило, за яким скарга до ЄСПЛ має бути подана протягом шести місяців від дати винесення національними органами остаточного рішення у справі. Від України у 2014-му було подано два позови щодо подій на Донбасі, позов від Нідерландів надійшов улітку 2020 року. У листопаді 2020 року ЄСПЛ об'єднав позови України та Нідерландів до Росії про збитий у 2014 році над Донбасом малайзійський "Боїнг".

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"Росія знає, що це брехня, і знає, що ви знаєте"

Росія, за словами представника позивача з України, встановила контроль над Донбасом з квітня 2014 року та закріплює його відтоді силами своєї армії, постачанням зброї та фінансовою допомогою сепаратистам. Представник України навів свідчення російського втручання у справи сусідньої країни, включаючи, за його даними, перетин українського кордону 56-ма російськими танками та 24-ма іншими бойовими машинами.

Реконструкція "Боїнгу" "Малайзійських авіаліній" у Нідерландах

Він також сказав, що Росія намагається вводити в оману суд та міжнародну спільноту, і назвав свідчення втручання РФ у конфлікт на Сході України та порушення там прав людини "нищівними". "Росія знає, що поширює брехню, і знає, що ви знаєте, що це брехня", - заявив під час слухань представник України Бен Еммерсон.

Представники України закликали суддів ЄСПЛ звернути увагу на масову видачу російських паспортів мешканцям підконтрольної сепаратистам частини Донбасу, що, на їхню думку, створює додаткову залежність від Росії українських громадян з сепаратистських регіонів - деякі послуги доступні, за їхніми словами, лише власникам паспортів РФ.

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Нідерланди: провели розслідування справи MH17 замість РФ

Представник Нідерландів на слуханнях заявив, що "Боїнг-777", який летів рейсом MH17, був збитий саме російським ЗРК "Бук" і що Росія повинна нести відповідальність за цю катастрофу, скоєну, за твердженням співпозивача, російськими військовими, а також на території, контрольованій Росією.

Піт Плуг, який втратив у катастрофі MH17 брата, також виступив на слуханнях

Співпозивач також пояснив, що для даного позову має бути зроблено виняток зі згаданого правила про подання позову протягом шести місяців, оскільки, серед іншого, Нідерланди були змушені замість РФ проводити міжнародне розслідування причин катастрофи MH17.

Росія, додав представник Нідерландів, не скористалася можливістю провести розслідування катастрофи, а також відмовилася надати кримінальному процесу в Нідерландах інформацію про ЗРК "Бук", який, за даними сторони звинувачення на тому процесі, здійснив вистріл по малайзійському лайнеру. Останні 10 хвилин, відведені на виступ, представники позивачів віддали представнику родичів жертв збитого "Боїнга" Піту Плугу.

Після викладення позицій сторін суд обговорив із позивачами та відповідачем низку процесуальних питань, у тому числі щодо того, чи може справа "Грузія проти Росії" (справа після війни Грузії та Росії у 2008 році, - Ред.) слугувати прецедентом для поданого позову. Рішення про прийнятність позову для розгляду по суті буде ухвалено за кілька місяців - точна дата, коли його оголосять, поки не називається.