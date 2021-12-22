Процес МН17: прокуратура назвала суми компенсацій сім'ям жертв

Прокуратура Нідерландів закликала суд призначити компенсації у розмірі від 30 до 40 тисяч євро родичам жертв збитого цивільного лайнера "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом у 2014 році. Про це у вівторок, 21 грудня, повідомила генеральна прокурорка Біргіт ван Руссел, виступаючи із обвинувальним висновком у судовому процесі.

"Чоловіку (дружині), офіційно зареєстрованому партнеру загиблого та близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - Ред.), дітям, батькам, опікунам сума компенсації має становити 40 тисяч євро", - сказала ван Руссел. Другій категорії, до якої належать діти та батьки, які не проживали разом із загиблими, на думку обвинувачення, має бути виплачено по 35 тисяч євро. До третьої категорії належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки та тітки, племінники та племінниці. Вони мають отримати по 30 тисяч євро.

Нагадаємо, літак компанії "Малайзійські авіалінії", який здійснював рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий у небі над непідконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. На переконання прокуратури, постріл було здійснено із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Його у день трагедії було доставлено з Росії до району, який контролювали сепаратисти із самопроголошеної "ДНР". На думку сторони обвинувачення, "Буком" мали атакувати український військовий літак, втім, це не скасовує факту злочину.

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Процес у справі про збитий "Боїнг"

20 грудня 2021 року в Нідерландах розпочався новий етап судового процесу у справі про збитий літак компанії "Малайзійські авіалінії". У судовому комплексі поблизу амстердамського летовища "Схіпгол" група прокурорів, які ведуть цю справу, почала представляти свій висновок про винуватість чотирьох підсудних. Це троє громадян Росії: колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Похмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). Суд відбувається заочно, обвинувачені на процес не з'явилися. Тільки Пулатов співпрацює із судом, його інтереси представляє група адвокатів.

Обвинувальний висновок складається з кількох частин: 20 грудня сторона обвинувачення розпочала з розповіді про перебіг розслідування, збір та перевірку доказів, у тому числі справжності перехоплених телефонних переговорів між іншими фігурантами справи. Далі обвинувачення зосередилося на ролі підсудних, розпочавши з їхньої активної причетності до бойових дій на сході України та надавши телефонні переговори та інші свідчення того, що обвинувачені, насамперед Ігор Гіркін, просили військової допомоги в Росії для захисту від авіаударів з боку української армії. Росія свою причетність до трагедії MH17 заперечує.

21 грудня прокуратура продовжила оголошення обвинувального висновку, розпочавши з моменту про запуск ракети в лайнер. Завершувати його оголошення планують 22 грудня. Вирок у справі очікується не пізніше кінця 2022 року.