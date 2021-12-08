Процес MH17: прокуратура вимагатиме покарання для підсудних

У понеділок, 20 грудня 2021 року, в Нідерландах розпочався новий етап судового процесу у справі про збитий цивільний лайнер "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній". У судовому комплексі поблизу амстердамського летовища "Схіпгол" група прокурорів, які ведуть цю справу, почала представляти свій висновок про винуватість чотирьох підсудних. Це троє громадян Росії: колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а також громадянин України Леонід Харченко (Крот). Суд відбувається заочно, обвинувачені на процес не з'явилися. Тільки Пулатов співпрацює із судом, його інтереси представляє група адвокатів.

Звинувачення: ймовірно, метою не був "Боїнг-777"

Протягом трьох днів прокурори мають намір докладно викласти, у чому полягає провина кожного з підсудних за двома статтями кримінального кодексу Нідерландів. У вступному слові до обвинувального висновку прокуратура нагадала, чому суд у справі про збитий MH17 відбувається у Нідерландах: по-перше, тому що процес у Міжнародному суді ООН заблокувала Росія і, по-друге, бо більшість жертв були громадянами Нідерландів.

Прокурор у справі MH17 Вард Фердінандуссе

Ідеться про причетність обвинувачених до удару ракетою по цивільному лайнеру та вбивство всіх 298 осіб, які перебували на борту. Літак компанії "Малайзійські авіалінії", що летів рейсом MH17, було збито 17 липня 2014 року на сході Україні, де тривали бойові дії між збройними силами України та проросійськими сепаратистами. На переконання прокуратури, постріл здійснили із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який у день трагедії доставили з Росії на територію, яку контролювали сепаратисти із самопроголошеної "ДНР".

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Звинувачення виходить із того, що ціллю був український військовий літак, а не цивільний лайнер, але впевнено, що це не змінює суті звинувачень із погляду кримінального кодексу Нідерландів. Четверо обвинувачених, за словами прокурорів на суді, не натискали кнопку пуску ракети, яка збила "Боїнг", але брали участь в організації доставки, розміщення та використання "Бука" задля вирішення своїх військових завдань. Дубинський, коментуючи втрати сепаратистів від авіаударів української армії незадовго до трагедії, в одній із перехоплених розмов назвав "Бук" їхньою єдиною надією. Членам екіпажу ЗРК "Бук", який, як стверджує звинувачення, збив "Боїнг", обвинувачення не висунули через брак доказів.

Захист від авіаударів української армії?

Обвинувальний висновок складається з кількох частин: у понеділок сторона обвинувачення розпочала з розповіді про перебіг розслідування, збирання та перевірку доказів, зокрема достовірності перехоплених телефонних переговорів між іншими фігурантами справи. Згодом обвинувачення зосередилося на ролі підсудних, розпочавши з їхньої активної причетності до бойових дій на сході України та надавши телефонні переговори та інші свідчення того, що обвинувачені, насамперед Ігор Гіркін, просили військової допомоги в Росії для захисту від авіаударів з боку української армії.

У цьому судовому комплексі поблизу аеропорта "Схіпгол" відбуваються судові засідання у справі MH17

Прокуратура впевнена: така допомога надійшла. У суді було показано заснований на фото та відео й свідченнях свідків шлях ЗРК "Бук" з території РФ у район імовірного запуску ракети під українським містом Сніжне. Росія свою причетність до трагедії MH17 заперечує.

У вівторок прокуратура продовжить оголошення висновків звинувачення, розпочавши з моменту запуску ракети по лайнеру. Завершення оголошення планується на 22 грудня. Вирок очікується не пізніше кінця 2022 року.