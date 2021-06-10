Загадкове зникнення літака МН370: розслідування не дало жодних відповідей

Офіційний звіт щодо катастрофи літака Malaysia Airlines рейсу МН370 не встановив причин його загадкового зникнення чотири роки тому. Розслідувачі зможуть це зробити лише у тому разі, якщо будуть знайдені його уламки.