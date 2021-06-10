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Malaysia Airlines

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Malaysia Airlines".

Malaysia Airlines є національною авіакомпанією Малайзії. Штаб-квартира Малайзійських авіаліній розташована в Куала-Лумпурі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

З Росії до України: суд показав шлях Бука, який збив Boeing

З Росії до України: суд показав шлях "Бука", який збив Boeing 10.06.2021

У Гаазькому суді у справі про збитий Boeing показали, як сепаратисти отримали систему ППО з Росії, за допомогою якої над Донбасом був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.
Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання

Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання 26.05.2021

Судді завершили оцінку готовності справи до розгляду по суті, оглянувши під час виїзного засідання реконструкцію уламків літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.

У Нідерландах поновилися слухання у справі авіакатастрофи МН17

У Нідерландах поновилися слухання у справі авіакатастрофи МН17 22.06.2020

Нинішні слухання мають стати наступним етапом підготовки до початку розгляду справи по суті. У прокуратурі сподівалися, що розгляд справи по суті можна розпочати вже восени цього року.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі 09.03.2020

9 березня в Нідерландах розпочинається суд над обвинуваченими у катастрофі лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines, збитого над Україною влітку 2014 року. Історія катастрофи - у фотогалереї DW.

Від падіння літака до суду в Гаазі - що відомо про катастрофу MH17 (фотогалерея)

Від падіння літака до суду в Гаазі - що відомо про катастрофу MH17 (фотогалерея) 26.02.2020

9 березня в Нідерландах розпочинається суд над обвинуваченими у катастрофі лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines, збитого над Україною влітку 2014 року. Історія катастрофи - у фотогалереї DW.

Загадкове зникнення літака МН370: розслідування не дало жодних відповідей

Загадкове зникнення літака МН370: розслідування не дало жодних відповідей 30.07.2018

Офіційний звіт щодо катастрофи літака Malaysia Airlines рейсу МН370 не встановив причин його загадкового зникнення чотири роки тому. Розслідувачі зможуть це зробити лише у тому разі, якщо будуть знайдені його уламки.
Малайзія дозволила поновити пошуки загадково зниклого літака рейсу MH370

Малайзія дозволила поновити пошуки загадково зниклого літака рейсу MH370 05.01.2018

За рік після завершення пошуків літака рейсу MH370 за роботу візьметься приватна фірма зі США. Куала-Лумпур заплатить їй лише у разі знаходження уламків літака.
Експерт: Російські радари могли не бачити ракету, яка збила MH17

Експерт: Російські радари могли не бачити ракету, яка збила MH17 29.08.2017

РФ передала міжнародному слідству дані радарів, отримані в момент катастрофи Boeing "Малайзійських авіаліній" на Сході України 2014 року. Експерт агентства Expairtise Communications пояснив DW їхню цінність.
У Нідерландах відкрили меморіал жертвам катастрофи MH17

У Нідерландах відкрили меморіал жертвам катастрофи MH17 17.07.2017

Біля амстердамського аеропорту "Схіпхол" у місті Вейфхейзен відкрили меморіал у пам'ять про жертв катастрофи MH17. У заході взяли участь родичі та близькі загиблих, а також королівська родина.
Коментар: MH17 - злочинці мають постати перед судом

Коментар: MH17 - злочинці мають постати перед судом 17.07.2017

Через три роки після збиття літака рейсу MH17 над Східною Україною вшановують пам'ять жертв цієї трагедії. Винуватці трагедії та відповідальні за неї політично не повинні залишитись безкарними, вважає Бернд Йоганн.
Три роки трагедії MH17: в очікуванні суду

Три роки трагедії MH17: в очікуванні суду 17.07.2017

17 липня виповнюється три роки з моменту катастрофи літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 на Донбасі. DW підсумувала, що відомо про рослідування справи та яким чином планують судити винних.

Трагедія МН17: Підозрюваних у збитті літака Malaysia Airlines судитимуть у Нідерландах

Трагедія МН17: Підозрюваних у збитті літака Malaysia Airlines судитимуть у Нідерландах 05.07.2017

Справи підозрюваних у збитті літака Malaysia Airlines над Донбасом розглядатимуть у Нідерландах, повідомило міністерство закордонних справ країни. Імена підозрюваних поки не назвали.
MH17: Malaysia Airlines досягла позасудового компромісу з подружжям, яке втратило трьох дітей

MH17: Malaysia Airlines досягла позасудового компромісу з подружжям, яке втратило трьох дітей 02.05.2017

Австралійське подружжя, чиї діти загинули в катастрофі Boeing 777 над Донбасом, відкликало свій судовий позов. Про це повідомив авіаперевізник. Сума компенсації не розголошується.
Міжнародна слідча група: У причетності до катастрофи MH17 підозрюють 100 осіб

Міжнародна слідча група: У причетності до катастрофи MH17 підозрюють 100 осіб 28.09.2016

Слідство встановило особи 100 підозрюваних у збитті над Донбасом літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH17.
MH17: Перші результати розслідування будуть оприлюднені 28 вересня

MH17: Перші результати розслідування будуть оприлюднені 28 вересня 19.08.2016

Результати розслідування справи щодо збиття над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17 будуть оприлюднені в кінці вересня. Серед іншого, стане відомо, звідки і чим був збитий літак.
Справа MH17 у Європейському суді з прав людини: четверо проти України, 33 проти РФ

Справа MH17 у Європейському суді з прав людини: четверо проти України, 33 проти РФ 17.07.2016

Два роки тому над Східною Україною збили пасажирський літак. Позов родичів жертв до Росії та України - у Євросуді з прав людини. Якими є їхні шанси?
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