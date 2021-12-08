MH17: Росія відмовила суду в Гаазі в опитуванні свідка

В окружному суді Гааги (Нідерланди) в середу, 8 грудня, проходить чергове засідання у справі про збитий влітку 2014 року на сході України пасажирський літак Boeing "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур". На цьому засіданні суд планував опитати громадянина Росії полковника Сергія Мучкаєва, командира 53-ї бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебував зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) ППО "Бук", яким збили літак.

Суддя, який проводив засідання, заявив, що 3 листопада російській владі передали запит про можливість допиту Мучкаєва. За місяць, 3 грудня, міністерство юстиції РФ відповіло з посиланням на Європейську конвенцію про правову співпрацю, що не передаватиме запит до російського суду.

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Мін'юст обґрунтував своє рішення тим, що в суді Мучкаєву ставили би запитання, які стосуються військової сфери, зокрема й державної таємниці, тоді як згідно з Конвенцією держава може відмовити у запиті, якщо він шкодить її інтересам. З відповіді російської сторони слідчий суддя дійшов висновку, що допит Мучкаєва неможливий.

Обвинувачені вкотре не з'явилися до суду

Опитати Мучкаєва просив захист Олега Пулатова - єдиного з обвинувачених, який погодився співпрацювати з судом і свідчив на засіданні 3 листопада. Адвокати, що представляють інтереси Пулатова, сподівалися дізнатися від Мучкаєва, чи справді установку "Бук" переправили в Україну.

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Суддя також зазначив, що Пулатов на засідання суду не з'явився, як і троє інших обвинувачених: громадяни РФ Ігор Гіркін і Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко. Всі вони обіймали керівні військові посади у самопроголошеній "Донецькій народній республіці". Мін'юст РФ, якому передали повістки Гіркіну і Дубинському, не відреагувало на запит суду. Українська сторона відповіла, що видати повістку Харченку не вдалося - ймовірно, він перебуває на території "ДНР".

Слідство вважає, що всі обвинувачені були причетні до постачання з Росії на схід України ЗРК "Бук", що спричинило авіакатастрофу. Тоді загинули всі 298 людей, які перебували на борту "Боїнга", здебільшого - громадяни Нідерландів. Росія відкидає звинувачення у переправленні "Буку".

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