У Нідерландах відновився суд у справі про збиття літака рейсу МН17

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" у понеділок, 6 вересня, відновився процес у справі про збитий у липні 2014 року в небі над Донбасом літак рейсу МН17. На цьому етапі слухань слово нададуть рідним і близьким загиблих, які мають намір розповісти суду про своє горе і наслідки катастрофи.

У Нідерландах цей процес уже назвали "історичним і безпрецедентним" - уперше в історії судочинства країни до суду звернуться близько 90 родичів загиблих. Це буде найемоційніший момент у слуханнях.

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Рідні та близькі виступатимуть у суді протягом трьох тижнів із невеликими перервами. Очікується, що до суду звернуться не лише жителі Нідерландів, а й Австралії, Малайзії, Нової Зеландії, Канади, Німеччини, Великобританії та Індонезії. Для тих, хто має намір фізично бути присутнім у судовому комплексі, у "Схіпхолі" обладнано спеціальну кімнату, ті, хто не зможе з різних причин прибути на слухання, виступить за допомогою відеозв'язку або надасть відеозапис.

Раніше адвокат рідних загиблих Пітер Лангстрат припустив, що якщо кожен з охочих родичів говоритиме 15-20 хвилин, плюс знадобитися час, щоб зайняти місце в залі, і ще додатковий час на можливі емоційні моменти, то для кожного необхідно зарезервувати 25-30 хвилин. "Це (виступ родичів. - Ред.) буде важко не лише для тих, хто виступатиме, а й для присутніх. Беручи все до уваги, виходить, що за день зможуть виступити десятеро осіб", - підрахував адвокат, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомлялося, 9 березня 2020 року в Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" поблизу Амстердама розпочався судовий процес над чотирма обвинуваченими в збитті рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines. На лаві підсудних мали перебувати троє громадян Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Утім, суд проходить за відсутності обвинувачених. Лише один із них - Пулатов, представлений адвокатами з нідерландської фірми.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Причини катастрофи розслідує Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

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У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер збили ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а два роки тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

19 травня 2019 року було названо чотирьох підозрюваних у причетності до загибелі авіалайнера: Гіркін (Стрєлков), Дубінський, Пулатов та Харченко, яких було оголошено в міжнародний розшук. Їх обвинувачують у вбивстві 298 пасажирів літака і його аварії.