Роковини трагедії MH17: глави МЗС п'яти країн виступили з заявою

Міністри закордонних справ держав-учасниць Об'єднаної слідчої групи - Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України - поширили в суботу, 17 липня, спільну заяву з нагоди сьомої річниці катастрофи пасажирського лайнера Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17. 17 липня 2014 року загинули 298 людей, які перебували на борту літака.

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"Висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям загиблих та їхнім близьким через трагедію зі збиття літака MH17. Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім'ями та близькими", - йдеться в заяві очільників МЗС шести країн.

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"Оскільки ніщо не може повернути тих, хто втратив своє життя, або зменшити страждання та горе, яке відчувають члени сімей загиблих, для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов'язаннями зі встановлення правди, здійсненню правосуддя та притягнення винних до відповідальності", - наголосили міністри. Крім того, у заяві вказується, що шестеро глав МЗС "повністю впевнені в незалежності, відкритості та об'єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних осіб у збитті літака MH17".

Справа MH17

17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing "Малазійських авіаліній" рейсу MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур" був збитий у небі над котрольованою бойовиками частиною Донбасу. Унаслідок цього загинули 298 людей, більшість із яких були громадянами Нідерландів.

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У вересні 2016 року Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, випущеною із ЗРК "Бук". Згодом слідчі дійшли висновку, що "Бук" завезли на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. За цими даними, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї зенітно- ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17. Це росіяни - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та застосуванні "Бука".

7 червня 2021 року суд у Нідерландах розпочав основні слухання у справі щодо чотирьох головних підозрюваних у збитті малайзійського Boeing у небі над Донбасом влітку 2014 року.