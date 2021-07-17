 Роковини трагедії MH17: глави МЗС п′яти країн виступили з заявою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

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Роковини трагедії MH17: глави МЗС п'яти країн виступили з заявою

У сьому річницю катастрофи рейсу MH17 міністри держав-учасниць Об'єднаної слідчої групи наголосили на важливості встановлення правди щодо обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Уламки Боїнга, який збили над Донбасом

Уламки "Боїнга", який збили над Донбасом

Міністри закордонних справ держав-учасниць Об'єднаної слідчої групи - Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України - поширили в суботу, 17 липня, спільну заяву з нагоди сьомої річниці катастрофи пасажирського лайнера Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17. 17 липня 2014 року загинули 298 людей, які перебували на борту літака.

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"Висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям загиблих та їхнім близьким через трагедію зі збиття літака MH17. Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім'ями та близькими", - йдеться в заяві очільників МЗС шести країн.

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"Оскільки ніщо не може повернути тих, хто втратив своє життя, або зменшити страждання та горе, яке відчувають члени сімей загиблих, для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов'язаннями зі встановлення правди, здійсненню правосуддя та притягнення винних до відповідальності", - наголосили міністри. Крім того, у заяві вказується, що шестеро глав МЗС "повністю впевнені в незалежності, відкритості та об'єктивності кримінального розслідування щодо підозрюваних осіб у збитті літака MH17".

Справа MH17

17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing "Малазійських авіаліній" рейсу MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур" був збитий у небі над котрольованою бойовиками частиною Донбасу. Унаслідок цього загинули 298 людей, більшість із яких були громадянами Нідерландів.

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У вересні 2016 року Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, випущеною із ЗРК "Бук". Згодом слідчі дійшли висновку, що "Бук" завезли на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. За цими даними, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї зенітно- ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17. Це росіяни - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та застосуванні "Бука".

7 червня 2021 року суд у Нідерландах розпочав основні слухання у справі щодо чотирьох головних підозрюваних у збитті малайзійського Boeing у небі над Донбасом влітку 2014 року.

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