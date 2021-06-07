"Сушка" вальнула "Боїнг": перші фейки і перші години після аварії MH17

Окружний суд Гааги, який розглядає справу про катастрофу цивільного лайнера Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в небі над Донбасом, у четвер, 10 червня, завершив вивчення матеріалів справи. Судді почали засідання з представлення інформації про останній, найкоротший етап руху російського ЗРК "Бук": від супермаркету "Фуршет" в місті Сніжне Донецької області до кінцевої точки призначення - поля на південь від Сніжного і на захід від сусіднього Первомайського.

Читайте також: Справа про збитий MH17: розгляд у суді по суті - що важливо знати

У суді були представлені записи перехоплених телефонних розмов сепаратистів, що підтверджують переміщення "Бука", дані геолокації на підставі підключення до мобільного зв'язку, відеосвідчення і усні показання свідків. Згідно з ними, в точці призначення "Бук" опинився близько другої години дня за місцевим часом. О 16:20, як припускає слідство, екіпаж російської "зенітки" натиснув кнопку, яка призвела до фатального удару по цивільному лайнеру.

Що казали обвинувачені після збиття MH17

Слідство змогло встановити, що в момент пуску ракети неподалік від "Бука" перебували, судячи з даних білінгу послуг мобільного зв'язку, Леонід Харченко, нині покійний Едуард Гілазов ("Рязань"), а також ще один сепаратист з прізвищем Шарпов. Щодо росіянина Олега Пулатова слідчі не впевнені: два його телефони показують різне місцерозташування. Обвинувачені Ігор Гіркін і Сергій Дубинський в момент пуску перебували в Донецьку.

Потім суд перейшов до подання інформації про переговори сепаратистів між собою в перші хвилини і години після падіння літака. Спочатку в перехоплених телефонних розмовах йдеться про "ми збили": так, коли обвинувачений Леонід Харченко повідомляє іншому обвинуваченому, своєму начальнику Олегу Пулатову, що "збили" сушку" (Су-25), то той відповідає: "От молодці". І лише приблизно за пів години сепаратисти починають обговорювати, що це міг бути цивільний лайнер.

У цей момент історія, яку вони переказують один одному, різко змінюється. Так, Харченко запевняє Пулатова, а той, у свою чергу, подає те, що сталося, іншому обвинуваченому, своєму начальнику Сергію Дубинському наступним чином: в небі нібито було два літаки - український Су-25 і Boeing. Перший нібито збив цивільний лайнер, а вже потім "Бук" збив військовий літак.

Обвинувачений у причетності до збиття літака Леонід Харченко ("Кріт")

Пізніше Дубинський своєму начальнику, Ігорю Гіркіну, який тоді очолював міністерство оборони самопроголошеної "ДНР", доповів про ситуацію такими словами: "Сушка" вальнула "Боїнг", а "Сушку" наші "Буком" йо***". У відповідь Гіркін зауважив: "Я не дуже в це вірю". Дубинський додав, що "все одно на нас звалять".

На основі наявних фактів слідство дійшло висновку, що в зазначеній ділянці неба в момент удару по MH17 не було будь-якого військового літака.

Читайте також: Журналіст Bellingcat про збитий MH17: Все підтверджує, що РФ поставила зброю

Відведення "Бука"

Після того, як стало зрозуміло, що "Бук" збив цивільний лайнер, установку транспортували з місця запуску в невідоме місце в районі Сніжного для захисту від атак української армії, припускає слідство. У сторони обвинувачення немає точних даних про те, в який саме момент "Бук" покинув поле під Сніжним, але, судячи з перехоплених телефонних розмов, о 18:44 того ж дня Олег Харченко заявив, що установка вже пішла "своїм ходом" в "інше місце ".

Читайте також: З Росії до України: суд показав шлях "Бука", який збив Boeing

З матеріалів справи випливає, що далі Ігор Гіркін наказав Дубинському евакуювати "пошкоджений танк" (це "Бук", впевнене слідство) на межу Донецької і Луганської областей. Судячи з перехоплень, сепаратисти до пізнього вечора не могли знайти заховану установку, а також намагалися повернути до "Бука" члена екіпажу ЗРК, який загубився.

Обвинувачений у справі про збиття літака рейсу MH17 генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий")

Далі детально суд поінформував про транспортування російської "зенітки" через Красний Луч, Дебальцеве і Луганськ упродовж ночі і ранку 18 липня і пов'язані з нею проблеми. Однак близько 7-ї ранку ЗРК "Бук", судячи з даних геолокації і інших свідчень, опинився вже біля кордону з РФ.

Позиція "Стрєлка", "Хмурого", "Гюрзи" і "Крота" в справі MH17

У суді були представлені позиції чотирьох обвинувачених з приводу їхньої причетності до злочину, що призвів до загибелі 298 людей, які перебували на борту літака. Гіркін був єдиним, хто дав показання слідчим органам, а саме в Росії. Його показання передали Міжнародній слідчій групі.

Гіркін неодноразово публічно висловлював думку про те, що бойовики непричетні до аварії Boeing. Утім, в одному з інтерв'ю він зауважив, що відчуває себе непрямо відповідальним за трагедію рейсу MH17, але відмовився брати участь в кримінальному процесі, оскільки вважає правосуддя на Заході лицемірним.

Читайте також: Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання

Сергій Дубинський не давав свідчень, але висловлювався з приводу звинувачень, в тому числі на одному з інтернет-форумів. Так, 24 липня 2015 року, судячи з всього, він писав на форумі glav.su, що жодним чином не відповідальний, окрім як за транспортування "Бука". Пізніше звинувачення на свою адресу він називав "абсурдними", адже він навіть, за його словами, не був на місці трагедії. Також у матеріалах справи є висловлювання Дубинського, згідно з яким до краху Boeing не причетні і його підлеглі, Пулатов і Харченко. За його словами, ніхто з них "не віддавав і не отримував такий наказ". При цьому Дубинський визнавав, що в перехоплених телефонних переговорах звучить саме його голос.

Обвинувачений у справі про збиття літака рейсу MH17 полковник Олег Пулатов ("Гюрза")

Олег Пулатов в своїх свідченнях повідомив, що нічого не знав про наявність "Бука" у сепаратистів і не брав участі в його транспортуванні. Він також вказав, що користувався кількома телефонами, а розмови по незахищеному зв'язку використовувалися для заплутування слідів, включаючи вживання слова "Бук".

Олег Харченко не дав жодних свідчень суду. Звинуваченню невідомо, де він перебуває в даний час. В одному доступному в інтернеті відео Харченко, за даними з матеріалів справи, стверджував, що за п'ять років війни "жодного разу" не бачив "Бук".

Читайте також: Фейки про МН17 поширювались за сприяння міноборони РФ - ЗМІ

Транспортування "Бука" з Курська до українського кордону

Наприкінці засідання в четвер суд знову повернувся до матеріалів справи, що стосуються руху ЗРК "Бук" російською територією ще до гаданого здійснення ним фатального пострілу. Так, 23 червня "Бук", за даними Міжнародної слідчої групи (JIT), покинув 53-ю бригаду ППО армії РФ під Курськом, а до 24 червня 2014 року прибув у Міллерово в Ростовській області. Для з'ясування шляху ЗРК слідство, за власними даними, проаналізувало понад 500 різних відео- і фотосвідчень, а також провело розслідування про походження конкретної зенітної установки. Російська сторона стверджує, що у армії РФ немає більше на озброєнні ракет типу 9М38М1.

Ігор Гіркін (Стрелков), липень 2014 року

Однак сторона обвинувачення зробила висновок, що це - неправда: в суді були продемонстровані фотографії, які свідчать про протилежне. Зокрема, на одному зі знімків зображений президент РФ Володимир Путін на російській військовій базі у вірменському місті Гюмрі. На задньому плані, на що звернули увагу слідчі, перебувають ті самі установки "Бук" з ракетами типу 9М38М1.

Наступне засідання відбудеться 17 червня, на ньому сторона обвинувачення представить свої доповнення до матеріалів справи.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Докази слідчих Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Реконструйований Boeing 17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Маршрут "Бука" Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17 Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Доброволець "Крот" Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Росія і надалі звинувачує Україну Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Родичі загиблих сподіваються на справедливість Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата. Автор: Михайло Бушуєв

