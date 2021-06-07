"Сушка" вальнула "Боїнг": перші фейки і перші години після аварії MH17

В окружному суді Гааги вивчили переговори сепаратистів до і після удару по Boeing-777, а також шлях ЗРК "Бук" назад в РФ.
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Окружний суд Гааги, який розглядає справу про катастрофу цивільного лайнера Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в небі над Донбасом, у четвер, 10 червня, завершив вивчення матеріалів справи. Судді почали засідання з представлення інформації про останній, найкоротший етап руху російського ЗРК "Бук": від супермаркету "Фуршет" в місті Сніжне Донецької області до кінцевої точки призначення - поля на південь від Сніжного і на захід від сусіднього Первомайського.
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У суді були представлені записи перехоплених телефонних розмов сепаратистів, що підтверджують переміщення "Бука", дані геолокації на підставі підключення до мобільного зв'язку, відеосвідчення і усні показання свідків. Згідно з ними, в точці призначення "Бук" опинився близько другої години дня за місцевим часом. О 16:20, як припускає слідство, екіпаж російської "зенітки" натиснув кнопку, яка призвела до фатального удару по цивільному лайнеру.
Слідство змогло встановити, що в момент пуску ракети неподалік від "Бука" перебували, судячи з даних білінгу послуг мобільного зв'язку, Леонід Харченко, нині покійний Едуард Гілазов ("Рязань"), а також ще один сепаратист з прізвищем Шарпов. Щодо росіянина Олега Пулатова слідчі не впевнені: два його телефони показують різне місцерозташування. Обвинувачені Ігор Гіркін і Сергій Дубинський в момент пуску перебували в Донецьку.
Потім суд перейшов до подання інформації про переговори сепаратистів між собою в перші хвилини і години після падіння літака. Спочатку в перехоплених телефонних розмовах йдеться про "ми збили": так, коли обвинувачений Леонід Харченко повідомляє іншому обвинуваченому, своєму начальнику Олегу Пулатову, що "збили" сушку" (Су-25), то той відповідає: "От молодці". І лише приблизно за пів години сепаратисти починають обговорювати, що це міг бути цивільний лайнер.
У цей момент історія, яку вони переказують один одному, різко змінюється. Так, Харченко запевняє Пулатова, а той, у свою чергу, подає те, що сталося, іншому обвинуваченому, своєму начальнику Сергію Дубинському наступним чином: в небі нібито було два літаки - український Су-25 і Boeing. Перший нібито збив цивільний лайнер, а вже потім "Бук" збив військовий літак.
Пізніше Дубинський своєму начальнику, Ігорю Гіркіну, який тоді очолював міністерство оборони самопроголошеної "ДНР", доповів про ситуацію такими словами: "Сушка" вальнула "Боїнг", а "Сушку" наші "Буком" йо***". У відповідь Гіркін зауважив: "Я не дуже в це вірю". Дубинський додав, що "все одно на нас звалять".
На основі наявних фактів слідство дійшло висновку, що в зазначеній ділянці неба в момент удару по MH17 не було будь-якого військового літака.
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Після того, як стало зрозуміло, що "Бук" збив цивільний лайнер, установку транспортували з місця запуску в невідоме місце в районі Сніжного для захисту від атак української армії, припускає слідство. У сторони обвинувачення немає точних даних про те, в який саме момент "Бук" покинув поле під Сніжним, але, судячи з перехоплених телефонних розмов, о 18:44 того ж дня Олег Харченко заявив, що установка вже пішла "своїм ходом" в "інше місце ".
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З матеріалів справи випливає, що далі Ігор Гіркін наказав Дубинському евакуювати "пошкоджений танк" (це "Бук", впевнене слідство) на межу Донецької і Луганської областей. Судячи з перехоплень, сепаратисти до пізнього вечора не могли знайти заховану установку, а також намагалися повернути до "Бука" члена екіпажу ЗРК, який загубився.
Далі детально суд поінформував про транспортування російської "зенітки" через Красний Луч, Дебальцеве і Луганськ упродовж ночі і ранку 18 липня і пов'язані з нею проблеми. Однак близько 7-ї ранку ЗРК "Бук", судячи з даних геолокації і інших свідчень, опинився вже біля кордону з РФ.
У суді були представлені позиції чотирьох обвинувачених з приводу їхньої причетності до злочину, що призвів до загибелі 298 людей, які перебували на борту літака. Гіркін був єдиним, хто дав показання слідчим органам, а саме в Росії. Його показання передали Міжнародній слідчій групі.
Гіркін неодноразово публічно висловлював думку про те, що бойовики непричетні до аварії Boeing. Утім, в одному з інтерв'ю він зауважив, що відчуває себе непрямо відповідальним за трагедію рейсу MH17, але відмовився брати участь в кримінальному процесі, оскільки вважає правосуддя на Заході лицемірним.
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Сергій Дубинський не давав свідчень, але висловлювався з приводу звинувачень, в тому числі на одному з інтернет-форумів. Так, 24 липня 2015 року, судячи з всього, він писав на форумі glav.su, що жодним чином не відповідальний, окрім як за транспортування "Бука". Пізніше звинувачення на свою адресу він називав "абсурдними", адже він навіть, за його словами, не був на місці трагедії. Також у матеріалах справи є висловлювання Дубинського, згідно з яким до краху Boeing не причетні і його підлеглі, Пулатов і Харченко. За його словами, ніхто з них "не віддавав і не отримував такий наказ". При цьому Дубинський визнавав, що в перехоплених телефонних переговорах звучить саме його голос.
Олег Пулатов в своїх свідченнях повідомив, що нічого не знав про наявність "Бука" у сепаратистів і не брав участі в його транспортуванні. Він також вказав, що користувався кількома телефонами, а розмови по незахищеному зв'язку використовувалися для заплутування слідів, включаючи вживання слова "Бук".
Олег Харченко не дав жодних свідчень суду. Звинуваченню невідомо, де він перебуває в даний час. В одному доступному в інтернеті відео Харченко, за даними з матеріалів справи, стверджував, що за п'ять років війни "жодного разу" не бачив "Бук".
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Наприкінці засідання в четвер суд знову повернувся до матеріалів справи, що стосуються руху ЗРК "Бук" російською територією ще до гаданого здійснення ним фатального пострілу. Так, 23 червня "Бук", за даними Міжнародної слідчої групи (JIT), покинув 53-ю бригаду ППО армії РФ під Курськом, а до 24 червня 2014 року прибув у Міллерово в Ростовській області. Для з'ясування шляху ЗРК слідство, за власними даними, проаналізувало понад 500 різних відео- і фотосвідчень, а також провело розслідування про походження конкретної зенітної установки. Російська сторона стверджує, що у армії РФ немає більше на озброєнні ракет типу 9М38М1.
Однак сторона обвинувачення зробила висновок, що це - неправда: в суді були продемонстровані фотографії, які свідчать про протилежне. Зокрема, на одному зі знімків зображений президент РФ Володимир Путін на російській військовій базі у вірменському місті Гюмрі. На задньому плані, на що звернули увагу слідчі, перебувають ті самі установки "Бук" з ракетами типу 9М38М1.
Наступне засідання відбудеться 17 червня, на ньому сторона обвинувачення представить свої доповнення до матеріалів справи.