 Справа про збитий MH17: розгляд у суді по суті - що важливо знати | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.06.2021

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Європа

Справа про збитий MH17: розгляд у суді по суті - що важливо знати

Суд у Гаазі 7 червня розпочав розгляд справи по суті про збитий над Донбасом у 2014 році малайзійський Boeing, що виконував рейс MH17. Найважливіше про гучний судовий процес - в огляді DW.

Пожежник на місці катастрофи MH17 на Донбасі

Пожежник на місці катастрофи MH17 на Донбасі

Уже минуло майже сім років після катастрофи над Донбасом пасажирського літака "Малайзійських авіаліній". У Нідерландах 7 червня 2021 року розпочався новий етап кримінального процесу щодо ймовірних винуватців злочину - розгляд справи MH17 по суті. На засіданні в понеділок йшлося про обговорення процесуальних питань. У вівторок, 8 червня, в суді будуть представлені матеріали справи, пов'язані з питаннями, чи був літак збитий ракетою ЗРК "Бук" і чи була ракета запущена з поля в районі села Первомайське, підконтрольного "ДНР". Сам судовий процес розпочався 9 березня 2020 року з обговорення попередніх питань.

Катастрофа Boeing 777 малайзійської авіакомпанії сталася 17 липня 2014 року в 16.20 за місцевим часом. Пасажирський лайнер, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, вразила військова ракета. Ніхто з 298 людей на борту літака не вижив. Що важливо знати про один з найгучніших міжнародних кримінальних процесів останніх десятиліть - в огляді DW.

Суд у Гаазі? Так, але це не суд ООН, його заблокувала Росія

Хоча судовий процес розглядає суд Гааги, його не слід плутати з Міжнародним судом ООН. Кілька країн, чиї громадяни загинули в результаті трагедії, справді вимагали призначити міжнародний трибунал у справі про катастрофу MH17. Росія заблокувала цю ініціативу в Раді Безпеки ООН, скориставшись своїм правом вето. Тоді влада Нідерландів запропонувала провести процес за своїм національним законодавством. Такий вибір зробили, тому що дві третини (193) з 298 пасажирів збитого літака були громадянами цієї країни, а також тому що міжнародне слідство велося під керівництвом нідерландських поліції та прокуратури.

Представники Міжнародної слідчої групи (JIT), 2016 рік

Представники Міжнародної слідчої групи (JIT), 2016 рік

Окружний суд Гааги проводить свої засідання не в місцевому Палаці правосуддя, а в більшому юридичному комплексі, розташованому в аеропорту Схіпхол під Амстердамом, звідки вилітав малайзійський "Боїнг". Слухання формально вважаються відкритими, але, по-перше, всі охочі фізично не змогли б потрапити до залу судових засідань. По-друге, додаткові обмеження були введені через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Однак можливість стежити за процесом є у кожного охочого: всі засідання транслюють у прямому ефірі в інтернеті нідерландською та англійською мовами.

Хто збив MH17: результати розслідування

Досі ніхто не взяв на себе відповідальність за катастрофу Boeing 777 на сході України. Після трагедії п'ять країн - Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна - створили спільну Міжнародну слідчу групу (JIT). Експерти JIT дійшли висновку, що цивільний літак у небі над Донбасом 17 липня 2014 року збила військова ракета серії 9М38, випущена з зенітно-ракетного комплексу "Бук", а ЗРК перебував на території, підконтрольній проросійським сепаратистам. Слідчі впевнені, що "Бук" потрапив на українську територію зі 53-ої бригади ППО РФ під Курськом, а незабаром після трагедії його транспортували назад через кордон на територію РФ.

Один з підозрюваних у причетності до катастрофи MH17 росіянин Ігор Гіркін

Один з підозрюваних у причетності до катастрофи MH17 росіянин Ігор Гіркін

"У нас достатньо свідчень того, що Росія причетна до краху "Боїнга", - заявив улітку 2019 року провідний координатор JIT, експрокурор Нідерландів Фред Вестербеке. Слідчі стверджують, що мають вагомі докази для подібних висновків: свідчення, залишки лайнера й ракети, що його вразила, з унікальним серійним номером, дані супутників і радарів, а також фото- та відеозйомки того, як транспортували "Бук" до місця пострілу й назад. Крім того, слідчі опублікували низку перехоплених телефонних переговорів між підозрюваними в причетності до катастрофи MH17. Загалом кримінальна справа має зараз уже 65 тисяч сторінок, зауважив на засіданні 7 червня 2021 року головуючий суддя Хендрік Стінхейс.

Головні підозрювані: Стрєлков, Похмурий, Гюрза і Кріт

Лава підсудних стоїть порожньою, але в справі є четверо обвинувачених - троє з них - росіяни: колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) і громадянин України Леонід Харченко (Крот). Гіркін - тому що на той момент обіймав найголовнішу військову посаду в самопроголошеній "ДНР", Дубинський був його заступником, Пулатов - заступником Дубинського, а Харченко - тому що підчинявся Дубинському.

Владислав Сурков - один з учасників справи MH17

Владислав Сурков - один з учасників справи MH17

Згідно з висновками слідства, Гіркін і троє інших сприяли прибуттю військової техніки з РФ і координували дії ЗРК, зігравши таким чином "ключову роль у вбивстві 298 осіб". Закони Нідерландів дозволяють притягнути до відповідальності названих підозрюваних, хоча "самі вони не натискали на кнопку (пуску ракети ЗРК "Бук". - Ред.)", пояснив глава національної поліції та один з керівників JIT Вільберто Пауліссен. Очікування, що обвинувачення можуть бути пред'явлені комусь із військовослужбовців 53-ої бригади ППО РФ, які, ймовірно, керували "Буком", досі не виправдалися. За даними слідства, на "українському" завданні було четверо членів екіпажу. Відповідаючи на запитання DW, Вестербеке раніше визнав, що "проти цих людей немає достатніх доказів" для надання їх суду.

Те, що хтось з підозрюваних з'явиться на суді, вважається вкрай малоймовірним. Єдиний зі звинувачених, хто погодився співпрацювати з судом, - Олег Пулатов, його інтереси в суді представляють нідерландські адвокати. Суд вже вислухав його свідчення.

З політичної точки зору примітно, що серед фігурантів справи є, наприклад, Владислав Сурков - колишній радник президента Володимира Путіна. Суркова вважали відповідальним у Кремлі за "український напрямок". Слідчі JIT раніше опублікували перехоплені телефонні розмови за участю Суркова, зокрема, його розмови влітку 2014 року з тодішнім прем'єр-міністром "ДНР" Олександром Бородаєм.

Як змінювалася позиція Росії в справі MH17

Підозра в причетності РФ до катастрофи з'явилася в перші ж години після того, як сепаратисти заявили про "успіх", помилково вважаючи, що внаслідок пуску ракети був збитий український військовий або військово-транспортний літак. Виступаючи наступного дня після трагедії, Володимир Путін поклав провину за подію на Україну.

Володимир Путін покладає провину за катастрофу MH17 на Україну

Володимир Путін (фото 2014 року) покладає провину за катастрофу MH17 на Україну

І хоча Росія завжди заперечувала причетність до трагедії MH17, позиція Кремля та його інформаційна політика змінювалися впродовж останніх років. Зокрема, в перші місяці російські державні ЗМІ поширювали "альтернативні" версії трагедії, які пізніше виявилися необґрунтованими. Так, у листопаді 2014 року російський Перший канал показав "сенсаційний" знімок винищувача в районі MH17. Але поблизу не було повітряних суден, здатних збити "Боїнг", що однозначно показали дані радарів. В інтерв'ю журналу The New Yorker в кінці 2019 року керівник російського телеканалу "Первый канал" Костянтин Ернст визнав "помилку".

Пізніше версію JIT про причетність Росії до катастрофи спростовувало міністерство оборони РФ, посилаючись на дослідження, проведені російським оборонним концерном "Алмаз-Антей". Російські експерти стверджують, що в рамках власного експерименту "обстріляли" корпус літака "Іл-86" ракетами з установки "Бук" і дійшли висновку, що ракета, яка знищила влітку 2014 року пасажирський лайнер у небі над Донбасом, була запущена з території, яка перебувала під контролем українських військових. Висновки слідчих JIT Росія офіційно не визнає. У жовтні 2020 року Москва вийшла з тристоронніх консультацій з Австралією та Нідерландами з питань, пов'язаних зі знищенням MH17 у небі над Донбасом, пославшись на те, що Нідерланди подали позов проти РФ до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Катастрофа MH17: суди не тільки в Гаазі

Судовий процес у Схіпхолі - найбільший, але не єдиний у справі про катастрофу Boeing "Малайзійських авіаліній". Крім скарги Нідерландів, в ЄСПЛ розглядаються ще дві скарги: "Айлей та інші проти Росії", а також "Енглін та інші проти Росії". Колективні позови подані від імені 380 родичів жертв катастрофи MH17. Позивачі з Німеччини, Австралії, Нідерландів, США та інших країн звинувачують Росію в порушенні права жертв на життя, а також у тому, що російська влада зробила недостатньо для того, щоб розслідувати обставини злочину.

Головним адвокатом в одній зі скарг є американський адвокат Джеррі Скіннер. Він став відомим після того, коли зумів домогтися компенсацій для жертв вибуху Boeing-747 над Локербі. Терміни виголошення вердикту в ЄСПЛ не називають. Також у ЄСПЛ розглядається позов проти України, поданий чотирма сім'ями родичів загиблих внаслідок катастрофи малайзійського Boeing. Позивачі звинувачують Київ у тому, що влада країни не зробила все необхідне для захисту пасажирів, наприклад, не закрила повністю повітряний простір над територією конфлікту. В день трагедії з боку української влади діяло обмеження на польоти в повітряному просторі нижче 8000 метрів. Як з'ясувалося пізніше, Росія в односторонньому порядку підняла обмеження до 16 кілометрів - лише за кілька годин до того, як у небі був збитий малайзійський Boeing. Ця висота відповідає дальності польоту ракет ЗРК "Бук".

  • Фрагмент ракети з ЗРК Бук, продемонстрований слідчими JIT

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Докази слідчих

    Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Рештки ракети ЗРК Бук, що збила Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing

    За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

  • Реконструйований Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Реконструйований Boeing

    17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

  • ЗРК Бук

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Маршрут "Бука"

    Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

  • Колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін

    Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

  • Генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), відставний офіцер ГРУ армії Росії

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17

    Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

  • Олег Пулатов, третій обвинувачений у збитті Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

  • Обвинувачений у справі про збиття MH17 громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Доброволець "Крот"

    Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

  • П'ятий підозрюваний у справі щодо катастрофи MH17 Володимир Цемах

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах

    Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков - фігурант кримінальної справи про збиття Boeing 777 у небі над Україною

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков

    Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

  • На місці катастрофи малайзійського літака

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач

    У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

  • Місце катастрофи Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Росія і надалі звинувачує Україну

    Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

  • Іграшки на місці падіння MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду

    За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

  • Судовий комплекс, розташований неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол

    Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

  • Зала, де проходитиме судове засідання

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені

    Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

  • Піт Плуг очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Родичі загиблих сподіваються на справедливість

    Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

    Автор: Михайло Бушуєв


 

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