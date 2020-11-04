Фейки про МН17 поширювались за сприяння міноборони РФ - ЗМІ

Головне управління генерального штабу збройних сил Росії, відоме своєю попереденьою назвою Головного розвідувального управління (ГРУ), координувало медіапроєкт Bonanza Media, який поширював версію про непричетність Москви до катастрофи МН17 на Донбасі влітку 2014 року. Про це йдеться в опублікованому в четвер, 12 листопада, спільному розслідуванні інтернет-видання The Insider та групи Bellingcat.

Як стверджується в публікації, фактично діяльність Bonanza Media курував полковник ГРУ Сергій Чебанов. Своїх висновків розслідувачі дійшли на підставі даних про телефонні з'єднання та листування Чебанова, що їм надали хакери.

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Сам проєкт був створений колишньою співробітницею телеканалу RT Яною Єрлашовою та нідерландським блогером Максом ван дер Верффом, який симпатизує "ДНР" та "ЛНР" на початку 2019 року. Результатом діяльності Bonanza Media стали кілька фільмів, що містять різноманітні конспірологічні версії про трагедію рейса MH17. При цьому, наголошується в розслідуванні, Єрлашова погоджувала з куратором низку матеріалів, опублікованих під маркою Bonanza Media.

У лютому 2020 року, незадовго до початку в Нідерландах судового процесу у справі MH17, Bonanza Media опублікувала серію "витоків" з внутрішніх документів Об'єднаної слідчої групи (JIT) зі зламаних хакерами серверів. "Як це було і до цього, наприклад, зі зламаними кремлівськими хакерами серверами Міжнародного олімпійського комітету або серверами Демпартії США, кремлівські ЗМІ і чиновники намагалися використовувати вирвані з контексту цитати для "викривальних" публікацій", - наголошується в розслідуванні The Insider та групи Bellingcat.

Катастрофа МН17 та її розслідування

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над підконтрольною бойовикам частиною Донецької області 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб.

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Міжнародна слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них троє росіян - це Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

Москва заперечує свою причетність до катастрофи повітряного судна. Окружний суд Гааги з березня 2020 року веде процес у справі про збитий авіалайнер.