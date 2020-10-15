Учасники саміту ЄС закликали Росію відновити консультації у справі MH17

Учасники саміту Євросоюзу в п'ятницю, 16 жовтня, закликали Росію відновити переговори з Австралією та Нідерландами з питань, пов'язаних з катастрофою літака рейсу МН17 над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донбасу влітку 2014 року. Загиблі тоді 298 осіб та їхні родичі заслуговують на справедливість, наголосили у Брюсселі. ЄС підтримує усі спроби встановити істину і відповідальність відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН.

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Росія напередодні відмовилася брати участь у тристоронніх консультаціях з Австралією та Нідерландами. МЗС РФ визнав подальшу участь Москви у переговорах "позбавленою сенсу". За версією російського зовнішньополітичного відомства, Австралія та Нідерланди не прагнуть з'ясувати те, що трапилося, а "націлені лише на те, щоб домогтися від Росії визнання провини і отримання компенсацій для родичів загиблих".

Позов Нідерландів до Росії в ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у липні зареєстрував позов Нідерландів до Росії через катастрофу MH17. На думку нідерландської влади, уряд РФ несе відповідальність за загибель 298 осіб на борту літака, а також порушив низку статей Європейської конвенції з прав людини. Раніше позови до Росії надходили в ЄСПЛ від родичів загиблих.

Росія не вважає себе причетною до катастрофи

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над підконтрольною бойовикам частиною Донецької області 17 липня 2014 року. Тоді загинули 298 осіб.

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Міжнародна слідча група (JIT) дійшла висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Обвинувачення висунули проти чотирьох осіб. З них троє росіян - це Ігор Гіркін, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий" та Олег Пулатов. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

Москва заперечує свою причетність до катастрофи повітряного судна. Окружний суд Гааги з березня 2020 року веде процес у справі про збитий авіалайнері.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Докази слідчих Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Реконструйований Boeing 17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Маршрут "Бука" Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17 Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Доброволець "Крот" Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Росія і надалі звинувачує Україну Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Родичі загиблих сподіваються на справедливість Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата. Автор: Михайло Бушуєв

