Як "Бук" зі Сніжного збив Boeing: у суді показали докази проти Росії

Слухання на суді в Нідерландах у справі про збитий пасажирський авіалайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, через майже півтора року після початку процесу зрушили з місця: у вівторок, 8 червня, почалося представлення матеріалів справи про катастрофу літака 17 липня 2014 року на Сході України.

Удар "метелика" по Boeing

Спочатку судді озвучили основну версію події - цивільний лайнер був збитий пострілом із зенітно-ракетного комплексу "Бук", в результаті чого загинули всі 298 осіб на борту. Головуючий суддя на процесі Хендрік Стінхейс раніше попередив, що суд не зможе представити всі 65 тисяч сторінок справи, проте на засіданні озвучили багато нових деталей, які раніше не були відомі публіці. Зокрема, під час прямої інтернет-трансляції із залу суду було продемонстровано понад 140 фотографій і зображень уламків ракети ЗРК "Бук", в тому числі знайдені на місці катастрофи лайнера або виявлені в корпусі літака.

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Суд продемонстрував матеріали справи, в яких на підставі аналізу декількох тисяч фрагментів ракети зроблено висновок, що лайнер вразила ракета модифікації 9М38М1 з боєголовкою 9Н314М. Про це свідчать результати експертиз, порівняння уламків і фрагментів - зокрема двотаврів ("метеликів") і інших уражаючих елементів - з серійними зразками таких ракет. Так, лише з тіла капітана повітряного судна вилучили, згідно з матеріалами справи, понад 100 фрагментів, включаючи того самого "метелика", яким начиняли ракети для "Бука".

Уражаючі елементи ракети "Бук", показані 8 червня на засіданні у справі про збитий літак MH17

Пошкодження, типові для дії ЗРК "Бук"

Свідченням удару ракети "Бук" служить, виходячи з матеріалів справи, і те, що пошкодження, завдані Boeing, відповідають типовій дії ракети - вибуху в безпосередній близькості від цілі. Характер деяких фрагментів ракети, виявлених в кабіні пілотів, міг мати лише одне пояснення: вони прилетіли ззовні, пробивши скло і обшивку літака.

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Також у суді були представлені непрямі свідчення того, що лайнер був збитий "Буком", а саме відсутність будь-яких інших причин, здатних призвести до трагедії. Екіпаж, згідно з матеріалами справи, повністю контролював повітряне судно, яке не мало жодних технічних несправностей. В результаті розслідування не було виявлено жодних слідів, які вказували б на те, що на борту лайнера міг статися вибух бомби.

Проти версії з бомбою на борту свідчить і безліч пробоїн корпусу літака з загнутими всередину краями. Перед катастрофою бортові самописці зафіксували звукову хвилю, але - ззовні літака. Всередині літака не було виявлено й слідів пожежі - крім тієї частини, яка загорілася вже після падіння, як випливає з матеріалів справи.

У суді розвінчали версії з Росії

Суд коротко представив й альтернативні версії події, які в різний час озвучувалися в Росії: згадані були стаття "Комсомольськой правды" про нібито закладену ЦРУ бомбу на борту і заяви міноборони РФ про Су-25 в районі катастрофи, твіти "диспетчера Карлоса", який виявився засудженим в Іспанії шахраєм, та інших свідків, які нібито бачили бойові літаки в районі падіння літака.

Однак дані радарів, надані зокрема й російською стороною, а також інші факти вказують на те, що жодних військових літаків, здатних вразити малайзійський Boeing, в районі катастрофи MH17 не було.

Заяви свідків запуску ракети і катастрофи Boeing

Також на засіданні суд представив деякі свідчення свідків запуску ракети в районі між населеними пунктами Первомайське і Сніжне на Сході України, які контролюються сепаратистами самопроголошеної "Донецької народної республіки". Щонайменше вісім людей повідомили слідству, що чули або бачили політ "Бука", загалом двадцять свідків бачили слід ракети в небі, деякі розповіли про те, що бачили падіння частин літака. Ще троє заявили, що були безпосередньо в районі запуску ракети і вказали на поле під Первомайським.

План району, звідки, ймовірно, був здійснений запуск ракети, намальований одним зі свідків у справі MH17

Для верифікації свідчень одного зі свідків, який стверджував, що був в момент запуску ракети на блокпості сепаратистів у Первомайському, слідчі вивчили дані білінгу послуг мобільного зв'язку, щоб переконатися в тому, що в момент пуску ракети він дійсно перебував в зоні ймовірного місцезнаходження ЗРК "Бук". Суд також показав відео західних журналістів Роланда Оліфанта і Крістофера Міллера, які через кілька днів після аварії MH17 зняли ймовірне місцезнаходження "Бука" з вигорілою ділянкою трави.

9 червня суд продовжить вивчення справи з опису висновків російського оборонного концерну "Алмаз-Антей", який наполягає на тому, що ракета була випущена з підконтрольного Україні села Зарощенське. Також в суді будуть представлені матеріали справи, що розкривають роль обвинувачених в аварії малайзійського Boeing і те, як ЗРК "Бук", що збив літак, потрапив з Росії в Україну. У справі четверо обвинувачених, троє з них - росіяни: колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Хмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза") і громадянин України Леонід Харченко ("Крот") . З них лише Пулатов співпрацює з судом, його інтереси представляє група адвокатів.