 Журналіст Bellingcat про збитий MH17: Все підтверджує, що РФ поставила зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Журналіст Bellingcat про збитий MH17: Все підтверджує, що РФ поставила зброю

"Якби Росія хотіла встановити правду" у справі MH17, вона б "співпрацювала зі слідством", заявив в інтерв'ю DW журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

На місці падіння Boeing 777 на Донбасі

На місці падіння Boeing 777 на Донбасі

Усі докази свідчать про те, що Росія поставила зброю - ракету до самохідного зенітного комплексу (ЗРК) "Бук", за допомогою якого в небі над Донбасом у 2014 році був збитий літак "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17. Таку думку у розмові з DW у понеділок, 7 червня, висловив журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв.

"Ми бачили так багато взаємно підтверджених доказів, що у цілому не існує іншого пояснення (що сталося. - Ред.) - крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якої був збитий (літак. - Ред.) і вбиті 298 людей", - наголосив журналіст, який був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу Boeing 777.

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"Зараз немає жодних сумнівів, ми бачили навіть більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді", - упевнений Грозєв. За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост в соцмережах, розміщений російськими вояками, у тому числі з зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".

"Якби Росія хотіла правди, вона б співпрацювала зі слідством"

"Якби Росія хотіла встановити правду, вона б просто співпрацювала зі слідством тою мірою, якою її про це просили. А вона як і раніше відмовляється", - пояснив співрозмовник DW. Так, слідча група та судді просили РФ сприяти допиту членів 53-й бригади, а також двох військових з п'ятої бригади, щоб вони могли відкинути звинувачення на адресу Москви, зазначив Христо Грозєв.

"РФ зберігає мовчання щодо цього і не надає такий доступ. Росія продовжує стверджувати, що виключена з розслідування, їй не дають можливості зробити у нього свій внесок, але водночас вона не виконує такі запити про надання даних", - підсумував розслідувач.

Суд у Нідерландах почав слухання по суті

Суд у Нідерландах 7 червня розпочав основні слухання у справі щодо чотирьох головних підозрюваних у збитті малайзійського Boeing у небі над Донбасом. Більшість з 298 жертв - нідерландці, тому суд проходить в Нідерландах - слухання відбуваються у спеціальному приміщенні на території амстердамського аеропорту Схіпхол. 

Спершу суд оголосить основні деталі того, що сталося, а результати розслідування щодо чотирьох обвинувачених - трьох росіян та українця - повідомлять на засіданнях з 8 до 10 червня.

За версією обвинувачення, Boeing 777 малайзійських авіаліній був збитий над зоною бойових дій на Донбасі 17 липня 2014 року проросійськими сепаратистами за допомогою російської ракети з ЗРК "Бук". Слідчі дійшли висновку, що "Бук" завезли на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. За цими даними, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї зенітно- ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

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19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17. Це росіяни - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та застосуванні "Бука". Ніхто з обвинувачених не прибув до суду.  

У Кремлі судовий процес у справі MH17 назвали "постановкою". Москва розкритикувала той факт, що Росія не була допущена до розслідування, і заявила про відсутність доказів провини проросійських сил. Російські ЗМІ поширювали альтернативні версії того, що сталося, і намагались перекласти відповідальність за знищення літака на Україну. У Росії переконують, що на тлі бойових дій на Донбасі Україна була зобов'язана закрити свій повітряний простір з міркувань безпеки. 

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Обвинувачення у збитті пасажирського літака над Донбасом влітку 2014 року висунуті чотирьом проросійським сепаратистам. Жоден з обвинувачених не прибув на засідання суду.

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