 МЗС Нідерландів щодо збиття MH17: Україна не знала про загрозу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2021

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МЗС Нідерландів щодо збиття MH17: Україна не знала про загрозу

Натепер немає достатньо переконливих юридичних доказів того, що Україна зумисне не повністю закрила свій повітряний простір, цитує експертів Фонду безпеки польотів міністерство закордонних справ Нідерландів.

Місце падіння літака Boeing 777 на Донбасі

На місці падінні літака Boeing 777 на Донбасі

Міністерство закордонних справ Нідерландів повідомило, що Фонд безпеки польотів (Flight Safety Foundation) не виявив доказів того, що Україна знала про загрозу для цивільних польотів в доступному повітряному просторі й не закрила його, після чого сталася катастрофа рейсу МН17 на Донбасі. Про це йдеться в звіті міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока для парламенту Нідерландів.

"На основі доступної інформації, включно з інформацією, наданою українською владою в контексті розслідування, встановлено недостатню кількість фактів, що вказують на те, що українська влада, відповідальна в той час за безпеку цивільної авіації над Східною Україною, була обізнана про загрозу для цивільної авіації в тій частині повітряного простору, яка вже була закрита, або могла знати про це", - сказано в ньому.

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Таким чином, натепер немає достатньо переконливих юридичних доказів того, що Україна зумисне не повністю закрила свій повітряний простір. Водночас у звіті зазначено, що також немає достатньої кількості фактів, що вказують на те, що російська влада знала про загрозу для цивільної авіації в тій самій частині українського повітряного простору.

Однак цей висновок не впливає на думку нідерландського уряду про те, що саме Росія винна в збитті літака МН17. Зазначається, що для аналізу ситуації по МН17 Фонд безпеки польотів також проаналізував 34 випадки падіння цивільних літаків над зонами конфлікту за період 1985-2020 років, після чого фонд зробив висновок про те, що не існує загальноприйнятої практики держав повністю закривати повітряний простір над зонами конфліктів.

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Нідерландський міністр уточнив, що цей звіт є цінним доповненням до розслідування нідерландських слідчих, розпочатого 13 жовтня 2015 року, про причини аварії рейсу MH17. Звіт також буде представлений послам України та Росії.

Фонд безпеки польотів є незалежною, некомерційною міжнародною організацією, яка займається дослідженнями, освітою, адвокацією та комунікаціями в галузі авіаційної безпеки, нагадує інформагенція "Українські новини".

Нагадаємо, 17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing Малазійських авіаліній рейсу MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур" був збитий на Донбасі. Унаслідок тодішньої авіакатастрофи загинуло 298 осіб, більшість із яких були громадянами Нідерландів.

У вересні 2016 року Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, випущеною із ЗРК "Бук". Згодом було заявлено про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та застосуванні "Бука".

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