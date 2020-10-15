МЗС Нідерландів щодо збиття MH17: Україна не знала про загрозу

Міністерство закордонних справ Нідерландів повідомило, що Фонд безпеки польотів (Flight Safety Foundation) не виявив доказів того, що Україна знала про загрозу для цивільних польотів в доступному повітряному просторі й не закрила його, після чого сталася катастрофа рейсу МН17 на Донбасі. Про це йдеться в звіті міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока для парламенту Нідерландів.

"На основі доступної інформації, включно з інформацією, наданою українською владою в контексті розслідування, встановлено недостатню кількість фактів, що вказують на те, що українська влада, відповідальна в той час за безпеку цивільної авіації над Східною Україною, була обізнана про загрозу для цивільної авіації в тій частині повітряного простору, яка вже була закрита, або могла знати про це", - сказано в ньому.

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Таким чином, натепер немає достатньо переконливих юридичних доказів того, що Україна зумисне не повністю закрила свій повітряний простір. Водночас у звіті зазначено, що також немає достатньої кількості фактів, що вказують на те, що російська влада знала про загрозу для цивільної авіації в тій самій частині українського повітряного простору.

Однак цей висновок не впливає на думку нідерландського уряду про те, що саме Росія винна в збитті літака МН17. Зазначається, що для аналізу ситуації по МН17 Фонд безпеки польотів також проаналізував 34 випадки падіння цивільних літаків над зонами конфлікту за період 1985-2020 років, після чого фонд зробив висновок про те, що не існує загальноприйнятої практики держав повністю закривати повітряний простір над зонами конфліктів.

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Нідерландський міністр уточнив, що цей звіт є цінним доповненням до розслідування нідерландських слідчих, розпочатого 13 жовтня 2015 року, про причини аварії рейсу MH17. Звіт також буде представлений послам України та Росії.

Фонд безпеки польотів є незалежною, некомерційною міжнародною організацією, яка займається дослідженнями, освітою, адвокацією та комунікаціями в галузі авіаційної безпеки, нагадує інформагенція "Українські новини".

Нагадаємо, 17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing Малазійських авіаліній рейсу MH17 "Амстердам - Куала-Лумпур" був збитий на Донбасі. Унаслідок тодішньої авіакатастрофи загинуло 298 осіб, більшість із яких були громадянами Нідерландів.

У вересні 2016 року Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, випущеною із ЗРК "Бук". Згодом було заявлено про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та застосуванні "Бука".

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