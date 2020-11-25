Основні слухання у справі MH17 почнуться 7 червня 2021 року

Слухання справи по суті про збитий в небі над Донбасом літак рейсу MH17 почнуться 7 червня 2021 року. Про це у п'ятницю, 18 грудня, повідомив Окружний суд Гааги.

Досудова стадія кримінального провадження у справі MH17 була завершена 25 листопада. Суд направив справу слідчому судді для додаткового розслідування. До теперішнього часу слідчий суддя повідомив суд про хід розслідування, тому суд склав попередній графік.

Наступне слухання у цій справі відбудеться 1 лютого 2021 року. Тоді будуть розглянуті питання щодо того, як просувається це додаткове розслідування, який статус вимог про відшкодування шкоди, поданих родичами, а також запит прокуратури про відвідування реконструкції MH17.

Згодом, на слуханні 15 квітня 2021 року, суд вирішить, чи буде проведено таке відвідування і якщо так, то коли. Якщо рішення буде позитивним, то очікується, що це може статися в травні 2021 року.

Також суд очікує, що родичі жертв рейсу MH17 зможуть скористатися своїм правом звернутися до суду по закінченню літа 2021 року. "Коли завершиться кримінальний процес, нині незрозуміло", - зазначили в суді.

Справа MH17

Як повідомлялося, 9 березня цього року в Нідерландах почався судовий процес над чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу МН17 "Малазійських авіаліній". Літак був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року, загинули 298 людей, більшість із них були громадянами Нідерландів.

У вересні 2016 року Міжнародна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, випущеною із ЗРК "Бук". Згодом було заявлено про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

Пулатов - єдиний із обвинувачуваних, який погодився співпрацювати з судом, його інтереси представляють нідерландські адвокати.

Дивитись відео 00:47 Поділитись "Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів (10.03.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Z8hs "Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів (10.03.2020)