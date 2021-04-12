 Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

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Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання

Судді завершили оцінку готовності справи до розгляду по суті, оглянувши під час виїзного засідання реконструкцію уламків літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.

Суддя Хендрік Стінхейс під час огляду реконструкції уламків літака

Суддя Хендрік Стінхейс під час огляду реконструкції уламків літака

Суд у справі збитого в 2014 році в небі над Донбасом літака  Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, провів виїзне засідання. Судді відвідали в середу, 26 травня, авіабазу військово-повітряних сил Нідерландів Хілзе-Рейє, оглянувши реконструкцію уламків збитого повітряного авіалайнера.

"Ми розуміємо, що це відвідування реконструкції MH17 в рамках офіційного кримінального процесу має значне емоційне навантаження для родичів", - сказав головуючий суддя Хендрік Стінхейс, якого цитує інформагенція AFP.

Тільки в справі Пулатова

Як пояснила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" суддя Марейе Кнейфф, яка відповідає за роботу з пресою, це засідання проводиться тільки у справі, де обвинуваченим є Олег Пулатов. Суд завершив першу фазу процесу - оцінку готовності справи до розгляду по суті, запланованого на 7 червня.

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Раніше суд пояснив, що ця справа щодо Пулатова слухається одночасно, але не є об'єднаною зі справою, де обвинуваченими вважаються Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський і Леонід Харченко. А також оскільки Пулатов представлений адвокатами, вони мають право подавати запити про проведення додаткового розслідування.

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"7 червня розпочнеться розгляд справ спільно по суті, і це - наступна фаза процесу", - констатувала Кнейфф. Суддя нагадала, що раніше в рамках клопотання адвокатів Пулатова реконструкцію відвідали експерти з подальшими звітами для суду.

"Проводячи виїзне засідання на місце реконструкції, суд волів побачити те, про що написали в доповіді експерти. Суду було важливо побачити на власні очі пошкодження літака, відновлені в реконструкції, так само як і представлені уламки, оскільки саме суд повинен буде ухвалити рішення в цій справі", - зазначила суддя.

Говорячи про можливі терміни розгляду справи та оголошення вердикту, вона висловила впевненість, що це не відбудеться цього року. "Цього року заплановані інші дії, які повинні бути в цьому процесі. У вересні отримають можливість виступити представники родичів загиблих, потім почнеться інша фаза процесу. Я не можу сказати, коли конкретно можна очікувати рішення суду, але точно не в цьому році", - зазначила Кнейфф.

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Суддя не стала відповідати на запитання, чи буде суд проходити в рамках судового процесу, що вже триває, чи буде розпочато новий, якщо слідством будуть встановлені інші причетні до падіння MH17. "На це питання я не можу відповісти. Спочатку про те, що є нові обвинувачені, має заявити слідство. Зараз складно сказати, як це станеться", - сказала вона.

Для проведення виїзного засідання безпосередньо поблизу невеликого ангара, в якому розташована реконструкція збитого MH17, був встановлений великий білий тент. Унаслідок обмежувальних заходів, введених через пандемію коронавірусу, огляд проводився в присутності невеликої кількості учасників, а пряма трансляція огляду демонструвалася в тенті на великому екрані.

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Судовий процес у справі про збитий MH17 розпочався 9 березня 2020 року. Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які були на борту, загинули. Дві третини пасажирів були підданими Нідерландів. Розслідування причин катастрофи проводить Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до Російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Російська сторона спростовує ці дані. 19 травня 2019 року були названі чотири підозрюваних у причетності до збиття авіалайнера: Гіркін (Стрєлков), Дубинський, Пулатов і Харченко, які були оголошені в міжнародний розшук. Вони звинувачуються у вбивстві 298 пасажирів літака і його аварії.

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